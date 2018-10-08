Не бежать в банки за изъятием валюты со счетов призвал Силуанов

Правительство России не предполагает перевода валютных счетов граждан в рублевые. Ограничения использования доллара не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в воскресенье в эфир на дальневосточном дубле телеканала «Россия-1».

Никто не призывает россиян снимать валюту и переводить ее в рубли, добавил Силуанов, правительство против ограничений. Напротив, есть желание либерализовать внешнюю торговлю.

Рубль должен завоевать пространство в расчетах за продукцию, подытожил он.

А реализация национальных проектов в течение шести лет преобразит Россию, на это выделено 8 миллиардов рублей.

Основные задачи — инфраструктура магистральная, инфраструктура, которая позволяет связать регионы, и цифровизация экономики.

Источник: Вести