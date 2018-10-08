КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам комнату
продам 3-ю квартиру
продам
Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Индия не боится санкций США из-за покупки российских С-400‍

Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

Приговоренные к строгому режиму устроили массовую драку в колонии Омска

Медведев приказал продать 1,5 млн тонн зерна из государственного фонда

Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

СБУ объявила имена 206 наемников из ЧВК Вагнера

Погибла старушка на пожаре в частном доме Бердска

РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Смертельное ДТП: две девочки и их мать получили травмы, отец погиб под Новосибирском

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

Сибирские хаски, аляскинские маламуты, ездовые метисы и другие показали мастерство на дистанциях на лыжной базе «Метелица».

8.10.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

Картинг — одна из дисциплин собачьих заездов

Звонкий собачий лай звучит на лыжной базе «Метелица», где проходит официальный чемпионат и первенство Новосибирской области по бесснежным видам ездового спорта «Навстречу снегу — 2018».

Соревнования можно назвать международными, говорят организаторы, поскольку приехали спортсмены из Казахстана. Россию представили участники из Омска, Томска, Бийска, Барнаула, Алтайского края, Кемерова и Новосибирской области. Всего 126 спортсменов — взрослые и юниоры.

Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

В программу состязаний вошли такие дисциплины, как картинг (буксировка спортивного карта упряжкой собак), байкджоринг (буксировка собакой велосипеда со спортсменом), скутеринг (буксировка собаками спортивного самоката), каникросс (бег с собакой).

Спортсмены преодолевают дистанции в 4 и 3 км. Это обусловлено тем, чтобы не перенагревать собак, поскольку безопасность превыше всего.

Преимущественно, здесь можно увидеть северных ездовых собак: сибирские хаски, аляскинские маламуты, ездовые метисы и многие другие замечательные породы.

Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

«Стремление бежать заложено у них в крови. Вот, ездовые метисы — это смесь быстрых пород. Поэтому энергия у них бьет ключом, ее нужно куда-то выплескивать. Такие гонки — это место, где они могут реализовать себя», — говорит главный судья соревнований Мария Дубова

По итогам этих гонок будет формироваться сборная команда Новосибирской области, которую ожидают уже всероссийские соревнования, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Индия не боится санкций США из-за покупки российских С-400‍ Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске В ДТП с участием бердчанина погиб житель Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

УЗИ и консультации для пенсионеров со СКИДКОЙ 10%
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика