Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

Звонкий собачий лай звучит на лыжной базе «Метелица», где проходит официальный чемпионат и первенство Новосибирской области по бесснежным видам ездового спорта «Навстречу снегу — 2018».

Соревнования можно назвать международными, говорят организаторы, поскольку приехали спортсмены из Казахстана. Россию представили участники из Омска, Томска, Бийска, Барнаула, Алтайского края, Кемерова и Новосибирской области. Всего 126 спортсменов — взрослые и юниоры.

В программу состязаний вошли такие дисциплины, как картинг (буксировка спортивного карта упряжкой собак), байкджоринг (буксировка собакой велосипеда со спортсменом), скутеринг (буксировка собаками спортивного самоката), каникросс (бег с собакой).

Спортсмены преодолевают дистанции в 4 и 3 км. Это обусловлено тем, чтобы не перенагревать собак, поскольку безопасность превыше всего.

Преимущественно, здесь можно увидеть северных ездовых собак: сибирские хаски, аляскинские маламуты, ездовые метисы и многие другие замечательные породы.

«Стремление бежать заложено у них в крови. Вот, ездовые метисы — это смесь быстрых пород. Поэтому энергия у них бьет ключом, ее нужно куда-то выплескивать. Такие гонки — это место, где они могут реализовать себя», — говорит главный судья соревнований Мария Дубова

По итогам этих гонок будет формироваться сборная команда Новосибирской области, которую ожидают уже всероссийские соревнования, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.