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Медведев приказал продать 1,5 млн тонн зерна из государственного фонда

Полученные средства будут направлены в доход федерального бюджета.

8.10.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Медведев приказал продать 1,5 млн тонн зерна из государственного фонда

Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился реализовать до 1,5 млн тонн зерна из интервенционного фонда на внутреннем и внешнем рынках. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

Минсельхоз не исключает увеличения продажи зерна из госфонда свыше 500 тыс. т
«Подписанным распоряжением принято решение о реализации в 2018-2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах, на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объеме до 1,5 тыс. т», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сельхозпродукция, выставляемая на торги, реализуется по ценам не ниже рыночных. Полученные средства будут направляться в доход федерального бюджета, отмечают в правительстве.

Минсельхоз РФ 3 октября объявил об окончании продажи на экспорт 500 тыс. т зерна из госфонда, накопленного во время зерновых интервенций. Кроме того, сообщалось, что одновременно прорабатывался вопрос о дополнительной продаже еще 1,5 млн т зерна. Это должно сбалансировать расходы федерального бюджета на обслуживание запасов интервенционного фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок, отмечали в ведомстве. Продажу зерна планируется осуществлять в основном из субъектов Южного, Приволжского и других федеральных округов, в которых находятся значительные запасы зерна интервенционного фонда

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и стимулировать рост цен — это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Житель Бердска

    Хорошо приперло….. Надо же Володины послания выполнять. А денег тю-тю, нетушки. Что еще продадут? Останется только Родина и совесть. Хотя нет, совесть уже давно продана.

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