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Индия не боится санкций США из-за покупки российских С-400‍

Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов.

8.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Индия не боится санкций США из за покупки российских С 400‍

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400

Индия осознает, что США могут ввести против нее санкции, но она ведет независимую политику, в связи с чем и купила российское оружие, заявил начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават. Слова генерала передает издание New Indian Express.
«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведем независимую политику», — подчеркнул он.
Он также добавил, что России «не следует беспокоиться» из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

«Вы (Россия. — Прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», — заключил генерал.

Российско-индийский контракт
В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется Индии в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.
В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    под наш же кредит, который индусам отдавать пальмовым маслом чего ж не взять )))

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