Погибла старушка на пожаре в частном доме Бердска

Ранним утром сегодня, 8 октября, сгорел еще один дом на ул. 8 Марта в Бердске.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, на пожаре погибла 72-летняя женщина.

О причинах пожара Николай Анатольевич пока говорить не берется, поскольку расследование ведет Следственный комитет.

Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 6 октября на ул. 8 Марта сгорели два дома. Обошлось без жертв. Но кроме жилых строений огонь уничтожил надворные постройки и гараж с автомобилем.

По словам Степоненкова, с начала года три человека погибли на пожарах в Бердске, коих зарегистрировано 75. И пять из них буквально в последние три дня.

Видео очевидца

