Приговоренные к строгому режиму устроили массовую драку в колонии Омска

Личный состав исправительной колонии строгого режима № 6 в Омске подняли по тревоге из-за массовой драки осужденных, сообщается на сайте областного УФСИН.

Как отмечается в сообщении, накануне вечером «группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных». Между ними завязалась драка.

Личный состав учреждения принял меры по устранению массовых волнений. Однако обстановку удалось урегулировать без применения физической силы, специальных средств и спецподразделений.

«Руководство учреждения совместно с сотрудниками прокуратуры провело переговоры с осужденными с разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий», — говорится в сообщении.

Пострадали более 20 осужденных, всем им оказали медицинскую помощь. По словам представителя областного главка Следственного комитета Ларисы Болдиновой, пострадавшие получили различные травмы, тяжелых среди них нет.

Сейчас обстановка в колонии стабильная и находится под контролем. На месте происшествия работают следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Источник: РИА Новости

7 октября, 19:51

В семь часов вечера Следственный комитет сообщил, что по факту массовой драки в колонии возбуждено уголовное дело.

7 октября, 19:53

У входа в ИК-6 собираются родственники осуждённых, сообщает наш корреспондент. С ними общается уполномоченный по правам человека Шульгин.

По его словам, причиной беспорядков стали два требования осуждённых: свободно пользоваться мобильной связью и перемещаться между корпусами колонии. Однако родственники не верят этой информации. По их мнению, настоящей причиной беспорядков являются нарушения прав и издевательства в колонии. Заключённых избивали, отнимали у них передачи.

7 октября, 19:55

Несколько минут на территорию колонии заехал «пазик», принадлежащий УФСИН. В машине были сотрудники в гражданском, однако внутри колонии они облачились в броню. Среди родственников ходят слухи, что будет новый штурм.

7 октября, 19:59

Пресс-служба УФСИН опубликовала официальный комментарий по поводу событий в колонии.

«В связи с тем, что отрицательно настроенные осужденные продолжили выдвигать незаконные требования, а именно: просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания — руководством оперативного штаба было принято решение ввести на территорию учреждения сводный отряд. Возникла необходимость изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обысковые режимные мероприятия для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных.



При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись. Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема «загиб руки за спину». Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации.



Отрицательно настроенные осужденные сопротивления не оказывали. В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам и изобличению лидеров, призывающих к неповиновениям. Пострадавших нет. Ситуация в подразделении находится под контролем.



Представители Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова, Андрей Мельников принимают участие в работе оперативного штаба».

7 октября, 20:06

Источники портала Om1.ru в правоохранительных органах сообщили, что штурм завершился. Сотрудникам полиции, находившимся возле колонии в резерве, дали отбой.

7 октября, 20:13

Руководство колонии поставило родственникам, собравшимся у проходной, ультиматум: разойтись в течение 10 минут.

В противном случае угрожают «увезти всех на «автозаке».

7 октября, 20:15

С места сообщают, что проезд по 3-му Разъезду вновь открыт. Ранее полицейское оцепление заворачивало все машины, пытавшиеся проехать мимо колонии.

7 октября, 20:54

Родственников оттеснили от входа, с территории колонии начинают выезжать КАМАЗы. Похоже, действительно всё.

7 октября, 21:09

Следственный комитет сообщает, что во время беспорядков пострадали как минимум двадцать человек.

7 октября, 22:14

Как сообщила родственникам осуждённых адвокат, побывавшая на территории колонии, в результате драки как минимум один человек серьёзно пострадал — настолько, что его пришлось везти в городскую больницу. По непроверенной информации, этот человек был у заключённых «завхозом», и во время драки его избили ногами сами осуждённые.

Источник: om1.ru