Приговоренные к строгому режиму устроили массовую драку в колонии Омска

В семь часов вечера Следственный комитет сообщил, что по факту массовой драки в колонии возбуждено уголовное дело.
У входа в ИК-6 собираются родственники осуждённых, сообщает наш корреспондент. С ними общается уполномоченный по правам человека Шульгин.
По его словам, причиной беспорядков стали два требования осуждённых: свободно пользоваться мобильной связью и перемещаться между корпусами колонии. Однако родственники не верят этой информации. По их мнению, настоящей причиной беспорядков являются нарушения прав и издевательства в колонии. Заключённых избивали, отнимали у них передачи.
Несколько минут на территорию колонии заехал «пазик», принадлежащий УФСИН. В машине были сотрудники в гражданском, однако внутри колонии они облачились в броню. Среди родственников ходят слухи, что будет новый штурм.
Пресс-служба УФСИН опубликовала официальный комментарий по поводу событий в колонии.
«В связи с тем, что отрицательно настроенные осужденные продолжили выдвигать незаконные требования, а именно: просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания — руководством оперативного штаба было принято решение ввести на территорию учреждения сводный отряд. Возникла необходимость изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обысковые режимные мероприятия для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных.
При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись. Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема «загиб руки за спину». Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации.
Отрицательно настроенные осужденные сопротивления не оказывали. В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных. С ними проводятся следственные действия для установления причастности к беспорядкам и изобличению лидеров, призывающих к неповиновениям. Пострадавших нет. Ситуация в подразделении находится под контролем.
Представители Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова, Андрей Мельников принимают участие в работе оперативного штаба».
Источники портала Om1.ru в правоохранительных органах сообщили, что штурм завершился. Сотрудникам полиции, находившимся возле колонии в резерве, дали отбой.
Руководство колонии поставило родственникам, собравшимся у проходной, ультиматум: разойтись в течение 10 минут.
В противном случае угрожают «увезти всех на «автозаке».
С места сообщают, что проезд по 3-му Разъезду вновь открыт. Ранее полицейское оцепление заворачивало все машины, пытавшиеся проехать мимо колонии.
Родственников оттеснили от входа, с территории колонии начинают выезжать КАМАЗы. Похоже, действительно всё.
Следственный комитет сообщает, что во время беспорядков пострадали как минимум двадцать человек.
Как сообщила родственникам осуждённых адвокат, побывавшая на территории колонии, в результате драки как минимум один человек серьёзно пострадал — настолько, что его пришлось везти в городскую больницу. По непроверенной информации, этот человек был у заключённых «завхозом», и во время драки его избили ногами сами осуждённые.
Источник: om1.ru