Смертельное ДТП: две девочки и их мать получили травмы, отец погиб под Новосибирском

Под Новосибирском в ночь на воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

7 октября в 3.30 в Новосибирском районе на 1437-м километре трассы Р-254 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, водитель BMW, двигаясь со стороны Коченево в направлении Новосибирска, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2112.

В результате ДТП 39-летний водитель «Жигулей» скончался на месте, а его пассажиры – 35-летняя женщина и две девочки в возрасте 12 и 17 лет – были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель иномарки получил травму ноги.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.