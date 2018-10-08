РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Русская православная церковь (РПЦ) положительно относится к инициативе Минздрава увеличить минимальный возраст, по достижении которого гражданам разрешено приобретать алкогольные напитки. Соответствующее заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Я считаю, что меры, направленные на защиту молодежи от алкогольной угрозы, следует только приветствовать», — заявил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова 24 сентября рассказала журналистам, что правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.

Источник: ТАСС