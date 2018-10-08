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РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции по возрасту.

8.10.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Русская православная церковь (РПЦ) положительно относится к инициативе Минздрава увеличить минимальный возраст, по достижении которого гражданам разрешено приобретать алкогольные напитки. Соответствующее заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Я считаю, что меры, направленные на защиту молодежи от алкогольной угрозы, следует только приветствовать», — заявил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова 24 сентября рассказала журналистам, что правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Предлагаю не продавать алкоголь в России, пока человек не достиг пенсионного возраста в 60-65 лет, и не имеет стажа в 42 года! Если к этим годам ума не нажил, то хоть пенсионному фонду экономия…..

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  2. Аноним

    Отношение двоякое, с одной стороны вроде не плохо, а с другой, зная как у нас в России всё реализуется и задрали уже всякими запретами, то я против. Убивать учат уже с 18 и если смолоду нет ума, то его и к 21 не прибавится. :-D

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  3. Аноним

    А давайте разрешение на покупку алкоголя только после того как генофонд России увеличил. Минимум на двоих представителей? Сразу рождаемость повысится. Тоже же не могут поднять. Вот вам готовый выход. Так сказать два в одном :-D :-D :-D

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  4. Новый мэр

    А что же церковь молчала по пенсионному возрасту

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    • Аноним

      «А что же церковь молчала по пенсионному возрасту»

      А они чай не надрываются! Язык к 65 летам не изнашивается, потому, что мышца и костей с суставами не содержит…..

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