РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

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Предлагаю не продавать алкоголь в России, пока человек не достиг пенсионного возраста в 60-65 лет, и не имеет стажа в 42 года! Если к этим годам ума не нажил, то хоть пенсионному фонду экономия…..
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Отношение двоякое, с одной стороны вроде не плохо, а с другой, зная как у нас в России всё реализуется и задрали уже всякими запретами, то я против. Убивать учат уже с 18 и если смолоду нет ума, то его и к 21 не прибавится.
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А давайте разрешение на покупку алкоголя только после того как генофонд России увеличил. Минимум на двоих представителей? Сразу рождаемость повысится. Тоже же не могут поднять. Вот вам готовый выход. Так сказать два в одном
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А что же церковь молчала по пенсионному возрасту
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«А что же церковь молчала по пенсионному возрасту»
А они чай не надрываются! Язык к 65 летам не изнашивается, потому, что мышца и костей с суставами не содержит…..
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