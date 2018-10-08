Референдум по запрету однополых браков в Румынии потерпел фиаско

Председатель фракции социал-демократов в Европейском парламенте Удо Бульман заявил, что ведущие депутаты законодательного и представительного органа Евросоюза поприветствовали факт отсутствия необходимой поддержки референдума об определении понятия семьи в конституции Румынии среди граждан страны. Заявление Бульмана опубликовано на сайте фракции в воскресенье.

«Этот результат показывает, что подавляющее большинство румынского населения не заинтересовано в дискриминации однополых пар в стране. Предлагаемое изменение конституции было бы четким шагом назад для прав сообщества ЛГБТИ, и мы рады, что эта нетолерантная идея об определении понятия семьи не получила поддержки румынских граждан. Самое важное в браке — это тот, кого вы любите, а не гендер», — говорится в заявлении председателя фракции социал-демократов.

По данным Центрального избирательного бюро (ЦИБ) Румынии, национальный референдум по изменению определения семьи в конституции, который прошел 7 октября, провалился из-за низкой явки. Согласно приведенным цифрам, на референдуме проголосовали 20,41% избирателей. Согласно румынскому закону, для того, чтобы национальный референдум был признан состоявшимся, нужно, чтобы проголосовали по крайней мере 30% лиц, внесенных в постоянные избирательные списки.

Неправительственная организация «Коалиция за семью» около трех лет назад собрала 3 млн подписей в поддержку изменения определения семьи в основном законе Румынии. В нынешней форме он предусматривает, что «семья основывается на добровольном браке между супругами». Инициаторы предложения настаивали на определении, которое не допускало бы заключения законного брака между лицами одного пола: «семья основывается на добровольном браке между мужчиной и женщиной».

Полемика по этому вопросу ведется в Румынии на протяжении нескольких лет. Консервативная часть общества, включая церковь, высказывается против однополых браков, либеральная его часть считает необходимым позволить такие союзы, обвиняя оппонентов в дискриминации и нетерпимости.

Источник: ТАСС