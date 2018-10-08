СБУ объявила имена 206 наемников из ЧВК Вагнера

Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 человек, которых в Киеве считают внештатными сотрудниками российской разведки, которые участвовали в боевых действиях на Украине и в Сирии.

На своем сайте СБУ назвала имена и личные данные людей, которые, как утверждают в ведомстве, действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. В списке также приведены имена восьми человек, которые, как считают в Киеве, погибли во время боя 7 февраля 2018 года в районе Дейр-эз-Зора.

В СБУ заявляют, что участники боевых действий в Сирии в 2014–2016 годах также участвовали в боях в Донбассе, «способствовали российской аннексии Крыма», а также «совершали диверсии» на территории, которая контролируется украинской армией. В частности, в спецслужбе заявили, что один из погибших под Дейр-эз-Зором задерживался в Днепропетровской области и позже был обменян на граждан Украины.

В Киеве также утверждают, что в ЧВК Вагнера есть не только россияне, но и граждане других государств: Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдавии.

Бой под Дейр-эз-Зором, о котором говорится в сообщении СБУ, произошел после попытки большой группы, в которой были в том числе бойцы шиитских организаций, занять территорию на восточном берегу реки Евфрат, которую контролировали курдские ополченцы и бойцы спецназа США. После применения артиллерии и авиации им пришлось отступить.

Журнал Spiegel утверждал, что среди наступавших была небольшая группа российских наемников, которая также понесла потери. Издание утверждало, что погибшие были сотрудниками частной военной компании, именующейся по прозвищу своего руководителя​​ Дмитрия Уткина (Вагнера).

МИД России сообщал, что, по предположительной информации, в Сирии погибли пять россиян, а ранения получили несколько десятков человек. Ведомство сообщало, что они получили ранения в ходе боевого столкновения, в котором не участвовали военнослужащие России. Российские граждане едут в Сирию по «своей воле и с разными целями», объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: РБК