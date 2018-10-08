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Герберт Уэллс очень удивился перевыполнению плана ГОЭЛРО

Ленин пригласил Уэллса приехать через 10 лет и посмотреть, как выполняется план, рассчитанный на 10 — 15 лет.

8.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал lom:

В 1920 году Россию посетил известный английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. 6 октября он встретился с Лениным в Кремле, ознакомился с планами электрификации России. В своей книге «Россия во мгле» он так отозвался об этих планах:

«Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности… Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти
угасла торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и можно легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверх-фантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром».

Ленин пригласил Уэллса приехать через 10 лет и посмотреть, как выполняется план, рассчитанный на 10 — 15 лет. Уэллс приехал в 1934 году и был поражен тем, что план ГОЭЛРО не просто выполнен, но и по ряду показателей перевыполнен.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а сейчас бы Уэллс увидел, что Россия занимает 4 место в мире производству электроэнергии (по данным на 2017 год) …и собирается вводить нормы потребления электричества…
    вроде и войны нет, но Чубайс постарался не хуже…
    что в стране- экспортере алюминия теперь из него будут производить пивные банки, которые разрешили продавать на автозаправках….другие отрасли экономики, где требуется алюминий , убиты напрочь…
    :(

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