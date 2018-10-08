КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам комнату
продам 3-ю квартиру
продам
Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Индия не боится санкций США из-за покупки российских С-400‍

Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске

Приговоренные к строгому режиму устроили массовую драку в колонии Омска

Медведев приказал продать 1,5 млн тонн зерна из государственного фонда

Скульптуру «Аиста» из парка «Лунный» перенесут в сквер роддома Бердска

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

СБУ объявила имена 206 наемников из ЧВК Вагнера

Погибла старушка на пожаре в частном доме Бердска

РПЦ выступила за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Смертельное ДТП: две девочки и их мать получили травмы, отец погиб под Новосибирском

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Нападавшего с ножом на микрокредитные организации и цветочные магазины задержали в Новосибирске

В одном случае гастролер-грабитель из Томска закрыл продавца в холодильной комнате цветочного салона и похитил 6 тыс. рублей. В микрофининсовой организации он завладел 83 тыс. рублей.(ВИДЕО)

8.10.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Нападавшего с ножом на микрокредитные организации и цветочные магазины задержали в Новосибирске

Грабитель приехал «на работу» в Новосибирск из Томска

В Новосибирске задержан подозреваемый в двух грабежах и разбое, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

4 октября в 19.00 в цветочном магазине на Красном проспекте неизвестный, закрыв продавца в холодильном помещении, похитил из кассы 6 тысяч рублей, после чего скрылся. Аналогичное преступление было совершено утром следующего дня в цветочном павильоне на Вокзальной магистрали, где добычей грабителя стали 7400 рублей.

Видео ГУ МВД по НСО

А уже днем в Калининском районе разбойному нападению подвергся офис выдачи микрокредитов на улице Богдана Хмельницкого. Угрожая сотруднику офиса ножом, злоумышленник завладел 83 тыс. рублей.

Нападавшего с ножом на микрокредитные организации и цветочные магазины задержали в Новосибирске

Нападение на микрофинансовую оргназицию

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ. Изъяв и изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что во всех эпизодах действовал один и тот же гражданин. Ориентировка на подозреваемого была направлена во все районные отделы полиции Новосибирска.

Утром 6 октября подозреваемого в совершении грабежей и разбоя по приметам задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене. Им оказался 40-летний житель Томской области, ранее судимый за грабеж. Мужчина был взят под стражу.

В настоящее время по уголовным делам проводится расследование. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных денежных средств и проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Индия не боится санкций США из-за покупки российских С-400‍ Самых быстрых ездовых собак выявляют в Бердске В ДТП с участием бердчанина погиб житель Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

УЗИ и консультации для пенсионеров со СКИДКОЙ 10%
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика