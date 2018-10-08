Нападавшего с ножом на микрокредитные организации и цветочные магазины задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержан подозреваемый в двух грабежах и разбое, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

4 октября в 19.00 в цветочном магазине на Красном проспекте неизвестный, закрыв продавца в холодильном помещении, похитил из кассы 6 тысяч рублей, после чего скрылся. Аналогичное преступление было совершено утром следующего дня в цветочном павильоне на Вокзальной магистрали, где добычей грабителя стали 7400 рублей.

Видео ГУ МВД по НСО

А уже днем в Калининском районе разбойному нападению подвергся офис выдачи микрокредитов на улице Богдана Хмельницкого. Угрожая сотруднику офиса ножом, злоумышленник завладел 83 тыс. рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 («Грабеж») и 162 («Разбой») УК РФ. Изъяв и изучив записи с камер видеонаблюдения, установленных в местах совершения преступлений, полицейские установили, что во всех эпизодах действовал один и тот же гражданин. Ориентировка на подозреваемого была направлена во все районные отделы полиции Новосибирска.

Утром 6 октября подозреваемого в совершении грабежей и разбоя по приметам задержали сотрудники отдела полиции на метрополитене. Им оказался 40-летний житель Томской области, ранее судимый за грабеж. Мужчина был взят под стражу.

В настоящее время по уголовным делам проводится расследование. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных денежных средств и проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.