В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска

Из-за отсутствия электричества Валентине Мошкиной приходится ютиться у детей, снимающих жилье
Свой недостроенный дом давно выставила на продажу жительница Бердска Валентина Мошкина. Мечтала купить однокомнатную квартиру хотя бы в стареньком панельном доме. Недавно 79-летняя пенсионерка пережила инсульт. Родные, хотя и сами больные, выходили ее.
Несколько дней назад женщина разбилась. И все из-за того, что ее дом в микрорайоне Южном обесточили. Электричества не было. На лестнице с мансарды бабушка споткнулась и полетела вниз. Разбила нос, затылок, коленки. Даже не помнит, сколько времени лежала на полу. Очухалась, кое-как собрала последние силы и позвонила соседу. Тот вызвал на место ее детей.
Автор видео Галина Панчева
— Когда счетчик стоял в доме, у меня всегда была переплата за электроэнергию. Я любила почему переплату, думаю, зимой холод, а мне почти 80 доходит, что ходить по морозу. Вот вперед и платила. Вынесли счетчик на улицу. Сначала все нормально было. В доме никто не живет, я хожу дом досматривать. Фактически я у детей — они больные, после инсульта. Пришли из энергосбыта, сломали мне калитку. Сосед говорит, что на счетчике дверка отломана. Приходили женщина и мужчина, отломили эту дверку и ковырялись в счетчике. Я когда глянула: ой-ой-ой. И я платила после этого каждый месяц по 500 рублей. Мне посоветовали так сделать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 5 октября Валентина Васильевна.
Автор видео Галина Панчева
Пенсионерка рассказала, что платила по показаниям счетчика до тех пор, пока не сломали на нем дверку и все там не расковыряли. А после это получилось, что ей насчитали долг более 150 тыс. рублей. Как и посоветовали пенсионерке, заплатила она 500 рублей. Через месяц пошла платить еще 500 рублей, а у нее к 150 тыс. рублей еще 32 тыс. рублей набежали — пени.
Валентина Мошкина не знает, что ей делать. Сначала думала: бог с ним, продаст дом, заплатит за то, что там наковыряли из энергосбыта, признается старушка. А другой возможности нет. Пенсия у нее составляет 9000 рублей. Себе она оставляет только 3000 рублей, остальные отдает детям. Все деньги до копеечки уходят на лекарства. Пенсия зятя предназначена для оплаты съемного жилья, где они все и живут.
— Мы порой даже голодные остаемся, — горько вздыхает старушка.
Руководитель бердского совета народной власти, сосед бабушки, Сергей Елисеев по данной проблеме отнес заявление в мэрию, сообщила Мошкина.
— Что мне делать? Дом продавать, а самой в какую-нибудь нору? Соседи меня уважают и помогают. Но кому нужна чужая бабка? Собачек моих увезли в приют. Кысы остались. Каждый день хожу их кормить. День они греются на солнышке. А на ночь их загоняю в дом. А там такие сырость и холод! — сказала и сама поежилась от холода Мошкина.
Оставлять на улице Фею, Марса и Ваську Валентина Васильевна боится, вдруг злые люди пришибут или сгинут мурлыки. Вот и спешит она в свой дом без электричества каждое утро. Хотела кошек тоже пристроить в приют, но там сказали, что для них нужно закупать корм.
Недостроенный дом, как его сама называет Мошкина, избушка, выделяется своей серостью и неухоженностью среди прочих жилых построек в Южном микрорайоне. Валентине Васильевне с детьми его уже никогда не довести до ума. Добрую и словоохотливую старушку соседи жалеют. То угостят ее творогом или сметанкой, то подарят шоколадку. На праздник целый пакет с продуктами оставили во дворе — повесили на забор. А некоторые отказываются забирать деньги, которые бабушка брала у них в долг.
Сергей Елисеев считает, что брать деньги с пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за коммунальные услуги — это геноцид.
— Если такие пенсионеры платят за ЖКХ, то они тихо и скромно умирают. Они не могут купить себе питание. Об одежде и обуви даже и говорить не стоит. Взять Валентину Васильевну, у которой вырос долг. Она больная. Дом стоит полуразрушенный. Теперь она не может пользоваться электроприборами. Электроэнергия была ее единственным жизненным источником, — возмущался Сергей Валентинович.
В бердском отделе Новосибирскэнергосбыта пояснили, что задолженность Валентины Мошкиной за электроэнергию составляет 184 516 руб. 52 коп.
— По 500 рублей в месяц невозможно оплатить такой долг. Контрольный акт зафиксировал показания 7 июня — 69822. Рассчитана была сумма 165 789 руб. 18 коп. Показания счетчика потребитель не передает. Оплату производит 500 рублей в месяц, не учитывая фактическое показание, — отметила специалист Нововсибирскэнергосбыта.
Специалист также рассказала, что при осмотре счетчиков контролерами проверяется корректность его работы.
— Если потребитель не согласна с данным начислением, она может обратиться к нам с показаниями электросчетчика, наш специалист выйдет и проверит информацию. Внесет ее на лицевой счет и сумма долга будет пересчитана, — объяснила сотрудница Новосибирскэнергосбыта.
Специалист энергосбыта предполагает, что могло идти большое потребление электроэнергии и не исключает тот факт, что к электропитанию дома бабушки мог и кто-то присоединиться.
Счетчик на стене дома, по данным энергосбыта, был вынесен на стену дома в 2014 году. Берут сомнения, что за прошедшее время бабушка могла расходовать электроэнергии на такую сумму.
— По данному адресу мы передадим информацию руководителю. Выйдут на место и еще раз все проверят. Электрика у нас в штате нет. Мы тогда согласуем вопрос с региональными электрическими сетями, чтобы выехали и проверили приборы учета, — подытожила сотрудница Новосибирскэнергосбыта.
Расчет
Сейчас киловатт/час в Бердске стоит 2 рубля 56 копеек (полгода назад было 2,49 рублей, каждые полгода стоимость электроэнергии увеличивается примерно на 2,3 %, но в любом случае это копейки). Валентина Мошкина с учетом отсутствия у нее компьютера, кондиционера и другой дорогой (и дешевой) бытовой техники, максимально расходует в месяц 150 кВтт/час, что стоит 384 рубля (это, повторимся, по сегодняшним ценам, в 2014-2017 годах было еще дешевле).
За год при таком расходе Валентина Васильевна должна платить за эти примерные киловатты (хотя, наверняка их гораздо меньше) 4608 рублей. За 4 года, таким образом она должна заплатить за электроэнергию 18 432 рубля. Ей насчитали ровно в 10 раз больше. Как будто Мошкина, в доме, в котором практически не живет, держит бесперебойно работающий электрический генератор, питающий весь Южный микрорайон. У нее нет отопительного электрокотла, «жрущего» деньги.
Очевидно, что бедную пенсионерку бессовестным образом используют. И, думается, кроме энергетиков в этом деле должны разбираться правоохранительные органы.
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что за бред?
47 5
Да,очень жаль старушку, очень…..
В том,что не успела дом достроить,так бы жила в нормальном доме с нормальным счётчиком и всё было бы нормально/и может бы не упала с лестницы/.
А так,жить ей будет очень и очень трудно — где она такие деньги возьмёт,чтобы долг отдать.Да ещё со своей пенсии отдаёт часть детям и на лекарства.
Здесь,в этом случае,должен ей помочь зам.мэра или мэр.Это мой наказ им.Не сделают это,очень нехорошо у них будет на совести.
Человек ——
26 12
Отдает часть пенсии детям ?
Это просто позорище а не дети .
32 13
Что вы вообще там до детей докопались — ее детям самим под 60 лет, а есть ли внуки еще вопрос. Написано же, что деньги уходят на съем квартиры, в которой они все вместе фактически и живут. А остальное на лекарства уходят.
0 0
Причем тут жалко-не жалко — бабушке просто расчет неправильно сделали — не учли начальные показания счетчика и не учли все предыдущие платежи — ей тупо всю сумму за все года заново нарисовали.
24 3
Интересно, во что могло бы обойтись отопление дома электричеством за три года. Откуда такие показания счетчика то.
45 0
Счетчик ей наверно поменяли, а показания старого не заактировали.
24 7
У меня на отопление электричеством уходило примерно 12 тысяч в месяц.
Так что за зиму 70 тысяч примерно.
А тут 4 года!
Так что еще и не так много.
Вопрос том: кто отапливался за ее счет?
23 7
Именно примерно в такую сумму и было бы.
Примерно 6000 рублей в месяц.
Да за три года.
10 2
У нас стоит Эл котёл на 9 кВт, и бойлер электрический на гвс, 200 литров.. Каждый день стиралка, прсудомойка и готовим много, тоже на электричество. Лампочки все энергосберегайки.. Эл котёл на 6 кВт обычно включаем на 40 градусов в межсезонье или если уезжаем надолго зимой.. Ну так в месяц нагорает на 2500-3000р в среднем. За год около 35-40 тыс, точнее не скажу, приходников нет под рукой. Так что ик бабушке кто то подключился, факт. Или при акитировке счётчика посчитали с нуля..
26 0
А что зять то не живет в таком большом доме и не помогает старушке ? Ждет видимо когда сдохнет , вот тогда то погуляет .
4 14
Ей самой 79, дети тоже наверно на пенсии и инвалидности.
4 5
Что то тут не чисто.
32 1
3000 рублей оставляют дети — вот и все
8 0
Дети с инсультом, сама с инсультом. Пусть дом продаст, на однешку полюбому хватит.
7 12
Да где вы такие берётесь, вы вообще читали статью? В самом начале написано : «Свой недостроенный дом давно выставила на продажу жительница Бердска Валентина Мошкина. Мечтала купить однокомнатную квартиру»
24 1
Шестернин Евгений Анатольевич, мы не раз с вами общались, вы сами говорили, когда защищали наши интересы, что люди с Бердска не должны страдать (в споре о другом деле), вам наверняка передадут эту информацию (комментарий), я не мог прочитать и не комментировать эту статью, встаньте на защиту старушки, очень прошу Вас!
17 4
Когдато ее зять с дочерью сняли в аренду 2-ую квартиру а потом их выселяла хозяйка с риелтором и с милицией полгода неплатили за жилье они все в кредитах ! Дочери ПОЗОР!
11 3
Я её вижу каждое утро на Рогачева, Южный. И сегодня возле школы за Родиной. Честно раньше думала, что бабушка побирается. Потому что заглядывает во дворы, ходит везде. Я думаю, она там живет. Каждое утро, без пропусков.
8 0
А вообще, надо разбираться. Потому что когда такие дети, все идет от родителей. Что то тут не чисто. А электричеством ооооочень дорого отапливать дом. Да и поддерживать тоже дорого, а как не поддерживать минимум, если батареи разморозятся?
11 0
земля на Южном у бедной бабушки! Вопрос как получила эту землю. Во дворе бардак ужасный. Кому в голову пришло бабушку в частный дом одну поселить в таком возрасте? Показания по счетчику не снимала, а платила просто так от балды 500 рублей вот и результат.
9 8
Да это бред какой то если бабушка платила по 500 руб то энергосбыт ей должен был бы они совсем оборзели уже не знают как с людеей денег сорватьв искитиме одни данные в красноярске другие вот люди и бегают по судам доказывая свою невинность то в наглую заставдяют ставить водосчетчики вам надь вы и ставьте
8 8
Ну то есть бабушка жила в доме лет 20-30 (или больше) за это время у нее на счетчике накрутилось 69822 квтч. Она платила по 500р в мес. Но в очередной раз к ней пришли и еще раз насчитали всю сумму (как будто это за один месяц набежало), просто потому что она не передавала показания ежемесячно.
А журналист не мог разобраться и попытаться спросить с энергосбыта они там совсем офигели или как? Бабушка-то, понятно, сейчас не разберется. Там просто в протокол не внесены начальные показания счетчика. Исходя из этого считаю что был ноль, но очевидно же это не так! «Программа так посчитала» — нет чтобы по человечески разобраться когда такие цифры вылетают — ясно же что какая-то грубая ошибка!
15 6
А дочь ее плевать на ее хотела! ПОЗОРНИЦА
5 3
Причем тут дочь? Люди, вы не понимаете, что это тупая ошибка Энергосбыта? Бабушка скорее всего вообще ничего не должна!
5 0
Ну так то она ведь платила, и задолженности никакой не было. Кстати, а вы готовы по второму кругу оплатить показания своего счётчика, причём разом?
2 0
Проблема не одной бабушки, а всего народа, его юридической безграмотности, когда просто из-за незнания законов уничтожают пенсионеров, проще — геноцид. Есть минимум для пенсионеров с которой не берется ничего. По НСО это составляет 8 700,00рублей. Есть разъяснения верховного суда. С бабули при ее пенсии 9 500,00 минус 8, 700,00 , остается 800,00 рублей, с этой суммы могут взять не более 50%, то есть 400,00 рублей. Пенсионерка им переплачивала на 100,00 рублей. За ЖКХ обязана платить Администрация МО города Бердска, так как получает трансферты на каждого жителя. Администрация, получая деньги за оплату ЖКХ, сняла с себя все обязанности за жизнь и благополучие жителей, передав сети в распоряжение компаний, а так же и расчеты с этими компаниями, нарушая при этом Конституцию РФ и ФЗ 131, где сказано, что за все отвечает Администрация МО. Сейчас открыт в Москве кабинет представительства ООН, по правам человека, кабинет по геноциду РУССКОГО НАРОДА. Адрес:129110 Россия. Москва Водопроводный переулок дом2, офис 23, куда и вынуждена была обратиться — бабушка. Дочь, у нее, как и сын инвалиды, дочь перенесла операцию на головном мозге, не работает и нет денег даже на лекарства. Так, что социально у нас никто не защищен, до такой степени, что это стало предметом рассмотрения этого вопроса в ООН. Все только начинается, это не первый и не последний случай, целенаправленного геноцида против пенсионеров…
18 9
К сожалению пенсионеров и инвалидов защитить некому. От них отмахиваются как от назойливых мух. Нет денег и разговаривать никто не будет. У нас правовое государство?
10 6
Откуда правовое то Мордор он и в Африке Мордор
1 1
Это вы загнули! Сылочку дайте на разъяснение ВС. А то получается, что. если некий гражданин, как многие, с 90-х годов работал «в черную», налогов и отчислений не платил (в том числе и в ПФ), о пенсии не задумывался. И вот настало время старости и назначили ему социальную пенсию (т.к. отчислений не было, типа, не работал), ту самую, 8700. И будет за него теперь за все платить администрация, что ли? А откуда у администрации деньги — правильно, с налогов, в основном, с НДФЛ, который на 100% идет в местный бюджет. Т.е. у меня белая з/плата, с моих налогов должны оплатить тому, кто не работал либо работал в черную, а я со своей честно заработанной пенсии в 15 косарей буду оплачивать все сама? Лихо! А редакции надо было толком разобраться с Энергосбытом, что это за показания и когда были зафиксированы предыдущие контрольные показания контролером Энергосбыта.
1 0
О, Сергей Елисеев-великий защитник земли Южной… сам-то все налоги оплатил?
11 4
Да бабуля походу майнингом занимается биткоин растит
3 2
Конечно топит обогревателями круглые сутки вот и накопился долг.
3 3
Нет у нее никакого долга, ей просто энергосбыт стартовые показания счетчика не внес! Прочитайте статью внимательно!
4 1
После 80 прибавка 5000 к пенсии,и дочь или сын могут ,если нет официальных доходов , оформить за мамой уход + к ее пенсии 1200 руб , осталось совсем немного подождать и будет всем счастье .
3 1
Эх, люблю почитать новости энергетической путинской сверхдержавы по утрам))))
9 1
Нужна структура в мэрии, которая бы разбиралась в таких случаях. По закону бабуля человек дееспособный. А на деле? Абсолютно беспомощный, то есть не дееспособный человек. Не может сама о себе позаботиться. Нужна соответствующая служба для общения за этих людей с коммунальщиками различного толка в таких случаях. В этом энергосбыте даже людей нет, которые могли бы разобраться.
6 1
Ну-ну, еще одну структуру создать на бюджетные деньги предлагаете? Существуют же бесплатные консультации юристов, вот пусть они и помогут. Да и молодые родственники могут подключиться и помочь разобраться. Зачем еще структуры плодить за счет бюджета? Вот если бы меня попросила соседка или знакомая помочь разобраться, неужели я бы отказала?
2 0
У меня в связи с ремонтом крыши в доме был отключен свет Составлен акт. Барнаульская горсеть мне прислала штраф 10 тысяч. За что? Никто из работников горсети не знает. но знают одно «оплати» и подсоединим. Твари они
7 2
Зато миллиардерам дерипаскам государство всегда пойдёт на встречу и спишет все задолженности. Да что там спишет, ещё и подкинет пару ТРИЛЛИОНОВ.
7 1
Обратите внимание.
«Контрольный акт зафиксировал показания 7 июня — 69822. Рассчитана была сумма 165 789 руб. 18 коп.»
То есть текущие показания на счетчике 69т и они не пытались отнимать предыдущие показания (как все мы делаем за прошлый месяц) просто нарисовали сумму долга на всю сумму.
Квалификацию того «специалиста Нововсибирскэнергосбыта» надо бы проверить, который даже не подумал, что что-то здесь не так!
По словам бабушки она раньше передавала показания счетчика, пока он у нее дома стоял. Пусть их отнимут и посчитают сколько она потребила за 4 года и наверняка еще и переплата найдется.
Обращаюсь к автору статьи — доведите дело до конца — объясните энергосбыту — пусть сделают перерасчет как положено.
9 0
Это что за дети такие, которые забирают и так нищенскую пенсию у бедной старушки? Просто так долг не может возникнуть, явно кто-то подключился к её счётчику и наматывает тысячи киловаттов.
0 3
Издеваются над простыми людьми, когда это уже прекратится? Вопрос к главе города…..
3 3
Ну так-то, если объективно разбираться… вариантов 2.
1. НЭС не учел показания.
2. бабушка, конечно, платила — по 500. Но вот на сколько потребляла фактически — не понятно.
2 0