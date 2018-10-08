В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска

Свой недостроенный дом давно выставила на продажу жительница Бердска Валентина Мошкина. Мечтала купить однокомнатную квартиру хотя бы в стареньком панельном доме. Недавно 79-летняя пенсионерка пережила инсульт. Родные, хотя и сами больные, выходили ее.

Несколько дней назад женщина разбилась. И все из-за того, что ее дом в микрорайоне Южном обесточили. Электричества не было. На лестнице с мансарды бабушка споткнулась и полетела вниз. Разбила нос, затылок, коленки. Даже не помнит, сколько времени лежала на полу. Очухалась, кое-как собрала последние силы и позвонила соседу. Тот вызвал на место ее детей.

Автор видео Галина Панчева



— Когда счетчик стоял в доме, у меня всегда была переплата за электроэнергию. Я любила почему переплату, думаю, зимой холод, а мне почти 80 доходит, что ходить по морозу. Вот вперед и платила. Вынесли счетчик на улицу. Сначала все нормально было. В доме никто не живет, я хожу дом досматривать. Фактически я у детей — они больные, после инсульта. Пришли из энергосбыта, сломали мне калитку. Сосед говорит, что на счетчике дверка отломана. Приходили женщина и мужчина, отломили эту дверку и ковырялись в счетчике. Я когда глянула: ой-ой-ой. И я платила после этого каждый месяц по 500 рублей. Мне посоветовали так сделать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 5 октября Валентина Васильевна.

Автор видео Галина Панчева



Пенсионерка рассказала, что платила по показаниям счетчика до тех пор, пока не сломали на нем дверку и все там не расковыряли. А после это получилось, что ей насчитали долг более 150 тыс. рублей. Как и посоветовали пенсионерке, заплатила она 500 рублей. Через месяц пошла платить еще 500 рублей, а у нее к 150 тыс. рублей еще 32 тыс. рублей набежали — пени.

Валентина Мошкина не знает, что ей делать. Сначала думала: бог с ним, продаст дом, заплатит за то, что там наковыряли из энергосбыта, признается старушка. А другой возможности нет. Пенсия у нее составляет 9000 рублей. Себе она оставляет только 3000 рублей, остальные отдает детям. Все деньги до копеечки уходят на лекарства. Пенсия зятя предназначена для оплаты съемного жилья, где они все и живут.

— Мы порой даже голодные остаемся, — горько вздыхает старушка.

Руководитель бердского совета народной власти, сосед бабушки, Сергей Елисеев по данной проблеме отнес заявление в мэрию, сообщила Мошкина.

— Что мне делать? Дом продавать, а самой в какую-нибудь нору? Соседи меня уважают и помогают. Но кому нужна чужая бабка? Собачек моих увезли в приют. Кысы остались. Каждый день хожу их кормить. День они греются на солнышке. А на ночь их загоняю в дом. А там такие сырость и холод! — сказала и сама поежилась от холода Мошкина.

Оставлять на улице Фею, Марса и Ваську Валентина Васильевна боится, вдруг злые люди пришибут или сгинут мурлыки. Вот и спешит она в свой дом без электричества каждое утро. Хотела кошек тоже пристроить в приют, но там сказали, что для них нужно закупать корм.

Недостроенный дом, как его сама называет Мошкина, избушка, выделяется своей серостью и неухоженностью среди прочих жилых построек в Южном микрорайоне. Валентине Васильевне с детьми его уже никогда не довести до ума. Добрую и словоохотливую старушку соседи жалеют. То угостят ее творогом или сметанкой, то подарят шоколадку. На праздник целый пакет с продуктами оставили во дворе — повесили на забор. А некоторые отказываются забирать деньги, которые бабушка брала у них в долг.

Сергей Елисеев считает, что брать деньги с пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за коммунальные услуги — это геноцид.

— Если такие пенсионеры платят за ЖКХ, то они тихо и скромно умирают. Они не могут купить себе питание. Об одежде и обуви даже и говорить не стоит. Взять Валентину Васильевну, у которой вырос долг. Она больная. Дом стоит полуразрушенный. Теперь она не может пользоваться электроприборами. Электроэнергия была ее единственным жизненным источником, — возмущался Сергей Валентинович.

В бердском отделе Новосибирскэнергосбыта пояснили, что задолженность Валентины Мошкиной за электроэнергию составляет 184 516 руб. 52 коп.

— По 500 рублей в месяц невозможно оплатить такой долг. Контрольный акт зафиксировал показания 7 июня — 69822. Рассчитана была сумма 165 789 руб. 18 коп. Показания счетчика потребитель не передает. Оплату производит 500 рублей в месяц, не учитывая фактическое показание, — отметила специалист Нововсибирскэнергосбыта.

Специалист также рассказала, что при осмотре счетчиков контролерами проверяется корректность его работы.

— Если потребитель не согласна с данным начислением, она может обратиться к нам с показаниями электросчетчика, наш специалист выйдет и проверит информацию. Внесет ее на лицевой счет и сумма долга будет пересчитана, — объяснила сотрудница Новосибирскэнергосбыта.

Специалист энергосбыта предполагает, что могло идти большое потребление электроэнергии и не исключает тот факт, что к электропитанию дома бабушки мог и кто-то присоединиться.

Счетчик на стене дома, по данным энергосбыта, был вынесен на стену дома в 2014 году. Берут сомнения, что за прошедшее время бабушка могла расходовать электроэнергии на такую сумму.

— По данному адресу мы передадим информацию руководителю. Выйдут на место и еще раз все проверят. Электрика у нас в штате нет. Мы тогда согласуем вопрос с региональными электрическими сетями, чтобы выехали и проверили приборы учета, — подытожила сотрудница Новосибирскэнергосбыта.

Расчет

Сейчас киловатт/час в Бердске стоит 2 рубля 56 копеек (полгода назад было 2,49 рублей, каждые полгода стоимость электроэнергии увеличивается примерно на 2,3 %, но в любом случае это копейки). Валентина Мошкина с учетом отсутствия у нее компьютера, кондиционера и другой дорогой (и дешевой) бытовой техники, максимально расходует в месяц 150 кВтт/час, что стоит 384 рубля (это, повторимся, по сегодняшним ценам, в 2014-2017 годах было еще дешевле).

За год при таком расходе Валентина Васильевна должна платить за эти примерные киловатты (хотя, наверняка их гораздо меньше) 4608 рублей. За 4 года, таким образом она должна заплатить за электроэнергию 18 432 рубля. Ей насчитали ровно в 10 раз больше. Как будто Мошкина, в доме, в котором практически не живет, держит бесперебойно работающий электрический генератор, питающий весь Южный микрорайон. У нее нет отопительного электрокотла, «жрущего» деньги.

Очевидно, что бедную пенсионерку бессовестным образом используют. И, думается, кроме энергетиков в этом деле должны разбираться правоохранительные органы.