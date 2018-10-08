Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен очень важному человеку – тёще! Ведь именно она мама вашей прекрасной супруги! Сделайте подарок обеим любимым женщинам!

По просьбам читателей к этому марафону присоединились свекрови! Поэтому теперь мы ждем фото дорогих тёщ и свекровей Бердска.

Акцию снимков обожаемых тёщ исвекровей мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск» и Международному дню тёщи, который отмечается в этом году 28 октября.

Присылайте снимки – своих прекрасных тёщ и свекровок с блинами, на природе, в танце и с внуками – любых!!! — на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Моя любимая тёща. Моя любимая свекровь». Подпишите имя и фамилию.

Мы будем опубликуем снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в конце октября. Так же мы разметим альбом «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2018 года.

Справка

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал все больше поклонников, в том числе и в других англоязычных странах. Как свидетельствует ряд источников, данное неформальное событие стало отмечаться с 1934 года с «легкой руки» редактора одной из американских газет штата Техас, который рассказал в своем издании о данной «шутке», проведя параллель с такими уважаемыми праздниками, как День матери и День отца. Заявив, что тёща – это вторая мама, он заметил, что было справедливо, чтобы и все тёщи имели свой «профессиональный» праздник, пишет сайт Calend.ru.