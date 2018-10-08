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8.10.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

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