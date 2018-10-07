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UFC: Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения поединка в зрительном зале началась массовая потасовка, в которой приняли участие команды бойцов.

7.10.2018 Фото: © AP Photo/John Locher Нет комментариев
 
UFC: Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора

Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе, пишет ТАСС.
Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде. После завершения поединка в зрительном зале началась массовая потасовка, в которой приняли участие команды бойцов, в ситуацию пришлось вмешаться охране и ряду других бойцов, которые не участвовали в турнире. После того, как потасовку удалось остановить, глава UFC Дэйна Уайт сделал команде Макгрегора предупреждение. Также в целях безопасности было решено отказаться от интервью в октагоне и демонстрации чемпиона с поясом, сразу же после завершения инцидента Нурмагомедов и Макгрегор покинули зал.

Нурмагомедов провел первую успешную защиту титула чемпиона UFC. Он завоевал пояс в апреле текущего года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Изначально на том турнире россиянин должен был провести бой за титул «временного» чемпиона организации в легком весе против американца Тони Фергюсона (основным поясом владел Макгрегор), однако позднее руководство UFC объявило о лишении ирландца титула и выставлении его на кон боя Нурмагомедов — Фергюсон. Менее чем за неделю до боя американец получил травму, которая не позволила ему принять участие в турнире, вместо него должен был выйти американец Макс Холлоуэй, но он не сумел сделать вес, из-за чего на титульный бой с россиянином вышел Яквинта.

Нурмагомедов остался непобежденным

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них. Российский боец впервые за время выступления в UFC встретился с первым номером рейтинга организации в своей весовой категории и бойцом из тройки рейтинга вне зависимости от веса (Макгрегор занимает в нем второе место после чемпиона UFC в первом тяжелом и тяжелом весах американца Даниэля Кормье).
Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, за поединок с Макгрегором Нурмагомедов заработает рекордный для себя гонорар в $2 млн. Гонорар ирландца составит $3 млн, что является вторым результатом в его карьере. В эти суммы не включены бонусы за выступление вечера, а также выплаты с платных трансляций, в связи с чем итоговый доход бойцов может быть значительно увеличен. Бонусы за результат поединка не были предусмотрены.

Макгрегор является самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).


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