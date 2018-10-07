День рождения Владимира Путина: 7 октября президенту исполнилось 66 лет

Владимир Путин проведет день рождения в кругу родных, близких и друзей, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В воскресенье главе государства исполнится 66 лет.
Празднование посетит бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные вопросы», — написал политик в фейсбуке.
По информации итальянских СМИ, из-за визита к Путину Берлускони пропустит проходящие в Милане мероприятия партии «Вперед, Италия».
Год назад итальянский политик также посетил день рождения российского лидера в Сочи. Тогда Берлускони подарил Путину огромный пододеяльник.
Дни рождения президента
По словам Пескова, обычно Путин отмечает день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения. Так, в прошлом году на этот день у президента было запланировано множество телефонных звонков, а также прошло совещание с членами Совета безопасности.
В 2016 году Путин провел день рождения на катке: в матче Ночной хоккейной лиги он забил семь шайб. Двумя годами ранее глава государства отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.
По словам самого президента, однажды он провел этот день с зарубежным коллегой —председателем Китая Си Цзиньпинем.
«Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — поделился впечатлениями Путин.
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Пусть на пенсию валит
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Ему уже по новому пенсионному возрасту можно на пенсия идти
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Год уже как на пенсии должен быть. 13000 р. И вперёд на скамейку у подъезда международные проблемы обсуждать
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