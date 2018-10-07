$0,9 млрд с валютных вкладов забрали в Сбербанке физлица в сентябре

Физические лица забрали с валютных вкладов в Сбербанке $0,9 млрд в сентябре, при этом юрлица обеспечили приток около $1,5 млрд за отчетный период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Мы подтверждаем отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около $1,5 млрд», — сказали в пресс-службе.

В банке не уточнили, с чем связан отток средств физлиц в иностранной валюте.

Ранее в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch в своем банковском обзоре указало, что объем валютных депозитов Сбербанка в августе снизился на $2,9 млрд, что составляет 3,6% от общего объема средств клиентов банка в иностранной валюте.

В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков), а также запрет госбанкам РФ производить расчетные операции в долларах. Эти санкции Вашингтон может ввести уже в ноябре.

Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года минфин США заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.

Источник: ТАСС