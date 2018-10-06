Подожгли 8 старых сараек и гараж в районе Фергана в центре Бердска

В субботу, 6 октября, около 16.30 в центре Бердска вспыхнул пожар. Загорелись сарайки во дворе дома №25 на ул. Ленина. Пожарные, потушив открытое пламя, еще два часа проливали сгоревшие конструкции.Кроме того, они проливали стоящую напротив двухэтажку, у которой от сильного жара расплавились и полопались пластиковые окна.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск», замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко, работавший на месте происшествия, сгорело 8 старых сараек, огнем поврежден металлический гараж. В старых надворных постройках местные жители давно уже ничего не ценного не хранили. И ущерба от пожара в этом отношении не понесли.

Однако от огня пострадали жители двухэтажки, у которых повреждены окна. Поэтому ущерб пожар все-таки причинил. И полицейские теперь будут искать тех, кто сарайки поджог.

Автор видео Анастасия Солодкова

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Зинаида Михайловна, живущая на втором этаже дома №25 на ул. Ленина, чьи окна оплавились, а стекла потрескались, убеждена, что произошел заказной поджог. Как она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», буквально накануне представитель управляющей компании «ТехСервис», которая обслуживает их дом, предложила жителям скинуться на то, чтобы убрать старые сарайки со двора. А когда жители отказались, предположил, что они скоро сами сгорят.

-Вот и пожалуйста! Однозначно, подожгли! — уверена Зинаида Михайловна.- Я сегодня днем в сарайку за банками ходила — все было нормально. А пожар начался с обратной от дома стороны и изнутри. Значит, подожгли, что-то кинули.

Местные жители давно не пользовались сарайками и были бы рады от них избавиться. Но, говорят, не таким способом.

Автор видео Анастасия Солодкова

Примечательно, что сарайки во дворах старых домов горят в Бердске с завидной регулярностью. На ул. Ленина за двухэтажками в центре города, построенными в 1950-х годах при переносе Бердска на новое место при затоплении Новосибирским водохранилищем, их больше не осталось — сгорели. Да и сами дома весьма ветхие, деревянные, дышащие на ладан.

Стоит напомнить, что есть план застройки района, в народе именуемом Ферганой, где на месте старых двухэтажек возведут высотки. Частично Фергана уже застраивается — на территории от ул. Первомайской к перекрестку улиц Комсомольской и Ленина.