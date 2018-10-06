UFC: Хабиб Нурмагомедов получит $2 млн за бой с Конором Макгрегором

Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит рекордный для себя гонорар в $2 млн за бой против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает портал MMAfighting.

Данный гонорар является гарантированной суммой, которую получают бойцы за выход на ринг. В него не включены выплаты от спонсоров и суммы за проданные платные трансляции. Таким образом, итоговая сумма, которую 30-летний россиянин получит за поединок с ирландцем, может быть значительно увеличена.

Гонорар за бой с 30-летним Макгрегором станет для Нурмагомедова рекордным за все время выступления в UFC. Ранее самым высоким гонораром, который россиянин получал за поединок в рамках организации, было $530 тыс. за победу в титульном бою с американцем Элом Яквинтой 7 апреля текущего года.

Гонорар Макгрегора за поединок с россиянином составит $3 млн, что на $590 тыс. меньше рекорда в истории UFC, который также принадлежит ирландцу. Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Яквинту. Всего за карьеру Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах (ММА) 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец стал первым в истории бойцом UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Источник: ТАСС