Как прекрасно — меня теперь не тревожит мысль «Доживу ли я до пенсии»!

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Курьер, хоть немного отфильтровывайте такие «новости».
Автор, неужели ты настолько скудоумен, что не можешь элементарно развить свою мысль — отчего и почему ты пришёл к этому, просто надеясь насобирать комментариев в субботний день под хайповым заголовком, и кроме него больше ничего не имея
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