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Как прекрасно — меня теперь не тревожит мысль «Доживу ли я до пенсии»!

Спасибо реформаторам, теперь такие мысли не тревожат..)

6.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Раньше посещали дурные мысли — а доживу ли я до пенсии? Спасибо реформаторам, теперь такие мысли не тревожат..)


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Курьер, хоть немного отфильтровывайте такие «новости».
    Автор, неужели ты настолько скудоумен, что не можешь элементарно развить свою мысль — отчего и почему ты пришёл к этому, просто надеясь насобирать комментариев в субботний день под хайповым заголовком, и кроме него больше ничего не имея :-!

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