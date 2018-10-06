Голикова: 10 принципов успешного человека

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала десять принципов, которые приведут человека к успеху. Среди них — чтение бумажных, а не электронных книг, критическое мышление и умение брать на себя ответственность за свое, даже неправильное, решение.

«На этой презентации мы постарались сформулировать десять успешных принципов человека. Первый — знать иностранные языки. Иностранные языки сейчас — это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь. Это ваше общение с друзьями, коллегами, иностранными друзьями, оно открывает широкие возможности для того, чтобы быть востребованным», — сказала Голикова в пятницу ученикам школы N2030, где она дала открытый урок и встретилась с педагогическим составом..

Второй принцип, по ее словам, — узнавать что-то новое каждый день. «Я закончила вуз по специализации «экономика труда», но буквально через три года я пришла на работу в министерство финансов и фактически стала профессиональным финансистом. Это другая специализация, которая, безусловно, требует экономических навыков, которые я получила в высшем учебном заведении, но, тем не менее, важно, что я училась и совершенствовалась и каждый раз находила новые курсы, повышала квалификацию. Это чрезвычайно важно — повышать знания и умения», — подчеркнула вице-премьер.

Сильные наставники и любимая работа

Третий принцип — оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не «словам и декларациям», так как человека характеризуют поступки.

Четвертый — стараться работать с теми, кто сильнее вас. «Это очевидный и знаковый в мире принцип, потому что все мы, когда приходим в большую жизнь студентами, молодыми специалистами, мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас представляют что-то интересное. В школе, я надеюсь, это ваши учителя, и, наверное, вы все ориентируетесь на тех людей, которые вам несут что-то новое, на уроки которых хочется идти, которые дают новые знания», — сказала Голикова.

Пятый принцип — стараться заниматься той работой, которая нравится. «Есть высказывание Конфуция: «Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Это значит, что это любимая работа. Это значит, что там, куда ты приходишь, ты не чувствуешь, как проходит день, ты понимаешь, что делаешь важное и нужное дело, и что от твоего дела зависит очень многое», — отметила вице-премьер. Важно также не бояться, ошибившись с профессией, ее поменять, считает Голикова.

Бумажные книги и нетворкинг

Следующий принцип, по словам Голиковой, — читать. «Мы все пользуемся гаджетами, мы все пользуемся современными возможностями, которые они нам дают, но книга — это чрезвычайно важно. Только перелистывая страницы, мы получаем совершенно новое качество знаний. Можно прочесть абсолютно спокойно в компьютере и телефоне, но когда вы берете книгу, вы себя ощущаете совершенно по-другому», — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что есть книги, которые заставляют людей по-другому мыслить и рассуждать, и таких книг не нужно бояться. «Когда вы открываете первую страницу такой книги, вам захочется ее закрыть, но когда вы с трудом пройдете 2-3, 10 страниц, вы непременно увлечетесь книгой и откроете для себя абсолютно новое», — отметила Голикова.

Седьмой принцип — изучать новые технологии.

Восьмой — нетворкинг. «Это не совсем работа в сети, как это буквально переводится с английского, это формирование крупных коллективов, общения, возможность посредством сетей общаться и получать новые знания. Кто-то формирует эти знания в сети, кто-то — в своем кругу, и это очень важно, потому что мир — это общение. И важно уметь этим правилом пользоваться, уметь выстраивать коммуникации, получать от этих коммуникаций максимальные знания», — считает Голикова.

Девятый принцип, по ее мнению, — смотреть на все с критической точки зрения.

И, наконец, десятый, — пробовать новое, принимать новые вызовы, брать на себя риск и, самое главное, уметь принимать решения и нести за них ответственность. «Вот это самое сложное: принять решение, довести до конца и нести ответственность за него, даже если оно было неправильным», — заключила вице-премьер.

Источник: ТАСС