Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске

Пожар охватил два дома по ул. 8 Марта в Бердске около 20.00 5 октября. На месте работают четыре пожарные машины, приехала скорая помощь.

По словам очевидцев, сначала мигал свет, люди выбежали на улицу и увидели пожарище. Сейчас горит электрический столб. На место происшествия приехали энергетики из РЭС. Они приняли решение отключить электричество на всей улице.

— Не видно хозяев, никто не ходит, не плачет, может, они не успели выбежать? — говорит жительница улицы.

Впрочем, пожилая хозяйка дома №78, где начался пожар, стоит неподалеку. Баба Рая, как ее называют соседи, в шоке. Она не смогла даже ответить на вопросы пожарных.

Соседи полагают, что пожар произошел из-за электропроводки. Баба Рая живет с сыном Сергеем, который буквально за несколько минут до пожара вышел из дома. Оба обитателей сгоревшего дома не курят. Поэтому причина неосторожного обращения с огнем при курении исключается.

Жителей второго сгоревшего дома №80 не было дома когда огонь перекинулся на него с соседнего строения. Поэтому, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Но огнем автомобиль, стоявший в одном из дворов, надворные постройки. Кто-то из жителей улицы предположил, что погибли собаки, сидевшие на привязи, так как их не видно бегающими или рядом с хозяевами.

-В 7 часов вечера уходили из дома, все ровно было, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» соседи погорельцев из дома напротив, до которых дошел сильный жар от огня и сыплются искры от пожарища. Они полагают, что слишком поздно увидели огонь и вызвали пожарных, поэтому такие серьезные последствия — две семьи остались без крыши над головой.

Автор видео Анастасия Солодкова



Пожарные в несколько стволов проливают горящие дома, но они, охваченные пламенем, сгорели буквально на глазах за считанные минуты. Пожарные рукава растянули примерно на 100 метров до ближайшего пожарного гидранта.

Истинную причину пожара и ущерб установят дознаватели отдела надзорной деятельности, которые приступят к расследованию сразу, как только пожарные собьют пламя. Они торопятся, поскольку есть опасность того, что огонь перекинется на соседние дома. На ул. 8 Марта жилая застройка очень плотная.

Видео очевидцев

