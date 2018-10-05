КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-ю квартиру
продам
Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска

Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске

Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян

Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

По 10 тыс. рублей получили четыре педагога из Бердска ко Дню учителя

Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске

Жители улицы опасаются, что огонь перекинется на соседние дома. Пожарные протянули рукава на 100 метров от пожарного гидранта. Огонь в считанные минуты уничтожил строения. Говорят, погибли привязанные собаки.(ВИДЕО)

5.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске

Дама сгорели за считанные минуты

Пожар охватил два дома по ул. 8 Марта в Бердске около 20.00 5 октября. На месте работают четыре  пожарные машины, приехала скорая помощь.

По словам очевидцев, сначала мигал свет, люди выбежали на улицу и увидели пожарище. Сейчас горит электрический столб. На место происшествия приехали энергетики из РЭС. Они приняли решение отключить электричество на всей улице.

    — Не видно хозяев, никто не ходит, не плачет, может, они не успели выбежать? — говорит жительница улицы.

Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в БердскеВпрочем, пожилая хозяйка дома №78, где начался пожар, стоит неподалеку. Баба Рая, как ее называют соседи, в шоке. Она не смогла даже ответить на вопросы пожарных.

Соседи полагают, что пожар произошел из-за электропроводки. Баба Рая живет с сыном Сергеем, который буквально за несколько минут до пожара вышел из дома. Оба обитателей сгоревшего дома не курят. Поэтому причина неосторожного обращения с огнем при курении исключается.

Жителей второго сгоревшего дома №80 не было дома когда огонь перекинулся на него с соседнего строения. Поэтому, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Но огнем автомобиль, стоявший в одном из дворов, надворные постройки. Кто-то из жителей улицы предположил, что погибли собаки, сидевшие на привязи, так как их не видно бегающими или рядом с хозяевами.

-В 7 часов вечера уходили из дома, все ровно было, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» соседи погорельцев из дома напротив, до которых дошел сильный жар от огня и сыплются искры от пожарища. Они полагают, что слишком поздно увидели огонь и вызвали пожарных, поэтому такие серьезные последствия — две семьи остались без крыши над головой.

Автор видео Анастасия Солодкова

Пожарные в несколько стволов проливают горящие дома, но они, охваченные пламенем, сгорели буквально на глазах за считанные минуты. Пожарные рукава растянули примерно на 100 метров до ближайшего пожарного гидранта.

Истинную причину пожара и ущерб установят дознаватели отдела надзорной деятельности, которые приступят к расследованию сразу, как только пожарные собьют пламя. Они торопятся, поскольку есть опасность того, что огонь перекинется на соседние дома. На ул. 8 Марта жилая застройка очень плотная.

Видео очевидцев

Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске Тело пропавшего рыбака нашли спасатели Бердска С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика