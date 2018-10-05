Шорт-лист премии «Сделано в России — 2018».

С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать
Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска
Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске
Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян
Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей
По 10 тыс. рублей получили четыре педагога из Бердска ко Дню учителя
Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме
В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска
благотворительность пропагандируется там, где напрочь убивается социальное общество, социальные сферы и инструменты …Разовая подачка некоторым вместо социального роста для всего общества…
А фильм Аритмия , попавший в шорт лист голосования, очень замечательный ….У меня родственница, сама врач с 18 летним стажем, после этого фильма ревела 2 дня …
Фильм о том, как последние реформы в медицине выхолащивают все человеческое в наших врачах…
Как бы ни была развита технически медицина, настоящие врачи лечат душой , а не лезут в карман к пациенту…. Таких врачей сейчас единицы…
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