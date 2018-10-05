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Шорт-лист премии «Сделано в России — 2018»

Итак, что же произошло в России за 2018 год?

5.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Шорт-лист премии «Сделано в России — 2018».

Итак, что же произошло в России за 2018 год?
Оказывается есть значимые события во всех областях:
— сделаны интересные постановки в кино и театрах
— написаны весьма интересные книги
— вышли на экран весьма познавательные документальные фильмы
— сделаны очень интересные открытия и сделаны прорывы в области науки и технологий
— в бизнесе наши тоже не остались в стороне и даже продвигаются на мировые рынки
— социальная сфера тоже не осталась за бортом: популяризация благотворительности, инициативы по улучшению существующих социальных аспектов.

Особенно хотел бы обратить внимание на достижение в области науки от нашего региона: Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН совместно с компанией Dioptic: за создание голограммы для настройки объектива телескопа Euclid — для поиска и изучения темной материи.

Рекомендую не только ознакомиться и расширить кругозор, но и проголосовать: что именно для вас оказалось значимым и интересным?
https://snob.ru/selected/entry/142245


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    благотворительность пропагандируется там, где напрочь убивается социальное общество, социальные сферы и инструменты …Разовая подачка некоторым вместо социального роста для всего общества…
    А фильм Аритмия , попавший в шорт лист голосования, очень замечательный ….У меня родственница, сама врач с 18 летним стажем, после этого фильма ревела 2 дня …
    Фильм о том, как последние реформы в медицине выхолащивают все человеческое в наших врачах…
    Как бы ни была развита технически медицина, настоящие врачи лечат душой , а не лезут в карман к пациенту…. Таких врачей сейчас единицы…

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