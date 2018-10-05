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Шорт-лист премии «Сделано в России — 2018».

Итак, что же произошло в России за 2018 год?

Оказывается есть значимые события во всех областях:

— сделаны интересные постановки в кино и театрах

— написаны весьма интересные книги

— вышли на экран весьма познавательные документальные фильмы

— сделаны очень интересные открытия и сделаны прорывы в области науки и технологий

— в бизнесе наши тоже не остались в стороне и даже продвигаются на мировые рынки

— социальная сфера тоже не осталась за бортом: популяризация благотворительности, инициативы по улучшению существующих социальных аспектов.

Особенно хотел бы обратить внимание на достижение в области науки от нашего региона: Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН совместно с компанией Dioptic: за создание голограммы для настройки объектива телескопа Euclid — для поиска и изучения темной материи.

Рекомендую не только ознакомиться и расширить кругозор, но и проголосовать: что именно для вас оказалось значимым и интересным?

https://snob.ru/selected/entry/142245