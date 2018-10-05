Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян

Подавляющее большинство опрошенных социологами россиян (80%) заявили, что знают о политических репрессиях в СССР в 20-50-х годах ХХ века. Об этом говорят результаты социологического опроса ВЦИОМ, представленные в пятницу в ходе пресс-конференции в ТАСС.

На вопрос, знаете ли вы, слышали ли вы, что в СССР в 20-50-х годах XX века имели место преследования по политическим мотивам, 80% опрошенных ответили утвердительно, при этом их число выросло на 7% по сравнению с прошлым годом.

19% заявили, что впервые об этом слышат, 1% участников опроса затруднились ответить. Самая низкая информированность в вопросе о политических репрессиях наблюдается среди молодежи: почти половина (47%) опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о них.

Наибольшее число информированных о репрессиях респондентов оказалось среди лиц среднего и старшего возраста: 35-44 года — 81%, 45-59 лет — 89%, 60 лет и старше — 88%. Более трети (35%) опрошенных сообщили, что в их семье были репрессированные родственники, в том числе 14% хорошо знают об их судьбе, 16% — знают судьбу родственников в общих чертах, 5% — ничего не знают о судьбе репрессированных. Большинство (91%) узнали о репрессиях в своей семье из рассказов близких, при этом более половины тех, кто плохо осведомлен о судьбе репрессированных родственников (58%), хотели бы больше знать об их истории. Среди 18-24-летних эта доля выше — 71%.

Знание истории семьи

В целом подавляющее большинство (93%) участников исследования рассказали, что им интересна история их семьи, из них каждый второй (51%) старается узнавать информацию о предках, еще 42% интересуются историей семьи, но специально не занимаются ее изучением. Повышенный интерес к семейным корням демонстрируют молодые люди: по 95% в категориях 25-34-летних и 35-44-летних.

Как следует из данных исследования, чаще всего об истории своей семьи россияне узнают в разговорах с родственниками (72%). Еще 41% опрошенных ищут информацию о предках в открытых базах данных и интернет-архивах. Каждый третий респондент (33%) пытался искать близких семьи в социальных сетях. Наконец, 22% участников опроса сообщили, что специально обращались для этого в государственные архивы.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Спутник» был проведен 14 сентября 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, всего 1600 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Результаты опроса представили ВЦИОМ, Музей истории Гулага и Фонд Памяти.

Источник: ТАСС