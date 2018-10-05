По 10 тыс. рублей получили четыре педагога из Бердска ко Дню учителя

4 октября зал во Дворце культуры «Родина» расцвел улыбками и цветами. Педагоги и воспитатели, в большинстве своем женщины, принимали поздравления и слова благодарности.

В приветственном слове исполняющий обязанности глава Бердска Владимир Захаров поздравил всех с праздником и отметил, что для работы в школе нужна особая закалка характера, и у бердских педагогов она есть.

Начальник отдела профессионального развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области Юлия Северина перед награждением поздравила учителей с профессиональным праздником. Она заметила, что Бердск в образовательном пространстве региона особенно заметен своими площадками инновационных практик, интересен и уникален опыт Бердска в развитии системы образования для детей с ограниченными возможностями.

Поблагодарив педагогов за огромный труд, за преданность профессии и за любовь к детям, начальник управления образования Бердска Жанна Тузова, пожелала им огромного счастья, здоровья и профессиональных успехов.

Лучшие педагоги получили грамоты и благодарности главы города, Заксобрания области, регионального правительства и министерства образования.

Победителям городского конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов системы образования» Анне Мироновой(школа №1) Ларисе Бердюгиной (школа №2), Ольге Тагановой (лицей№6) и Наталье Тарасевич (школа№9) вручили сертификаты на 10 тыс. рублей.

Торжественную часть продолжил эстрадный оркестр Новосибирской филармонии, каждое выступление которого зал провожал долгими аплодисментами.

Учителя из Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что им нравится в профессии и пожелали ученикам трудолюбия, а коллегам — терпения и любви.

Ольга Таганова из лицея №6 14 лет преподает русский язык и литературу в признается, что ей все нравится в профессии. Общением с детьми, тем, что можно с ними поделиться увиденным и прочитанным. Она мечтает поступить в аспирантуру, а своим ученикам желает трудолюбия:

— Мечтайте и идите к своей мечте. Коллегам желаю терпения в работе, стремления к новым знаниям и любви.

Лариса Бердюгина из школы №2 в профессии 28 лет. Она признается, что выбрала специальность «Учитель начальный классов», потому что маленькие детки непосредственные и общаться с ними одно удовольствие. Она пожелала своим новоиспеченным первоклашкам терпения , оставаться самими собой — наивными и добрыми. А учителям — добра внимания, терпения, огромной-огромной любви и творческого подъема.

Учитель начальных классов из школы №9 Светлана Годунова педагогом трудится 16 лет и каждое первое сентября, 16 лет подряд ждет с трепетом и волнением. Она мечтает посмотреть мир и чтобы дочь поступила в художественное училище:

— Горжусь своими учениками и сегодня хочу пожелать им трудолюбия. Если вы научитесь преодолевать трудности и сложности, вы обязательно станете успешными. Коллегам желаю здоровья, творческих находок, благодарных родителей и благодарных учеников и семейного благополучия.