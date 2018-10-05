Санкции подорвали импорт в Россию

С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать
Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска
Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске
Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян
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Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме
В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска
Снижается потому что свое делать начали!
И правильно!
Как Путин сказал: вводите больше санкций — быстрее свое развивать будем
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Чего делать? и из чего делать? Три года назад закрылась Бердская швейная, вот как Путин сделал
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