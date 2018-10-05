Санкции подорвали импорт в Россию

Импорт в Россию упал впервые за более чем два года на фоне ослабления рубля в августе — начале сентября из-за усиления санкционных рисков и проблем на развивающихся рынках.

Как сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба, импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2018 года составил в стоимостном выражении $156 млрд 518,2 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,1%.

При этом в сентябре 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $17 млрд 150,6 млн, уменьшившись по сравнению с сентябрем 2017 года на 1,6%. Последний раз снижение импорта из стран дальнего зарубежья в годовом выражении наблюдалось в июле 2016 года.

Источник: Интерфакс