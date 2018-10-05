Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил ТАСС замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко.

«Олег Сенцов прекратил голодовку, о чем написал письменное заявление и дал согласие на прием пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработаны соответствующая диета для нормализации его здоровья», — сказал Максименко.

«Хочу поблагодарить всех — и наших врачей, и врачей Лабытнангской больницы, и его адвокатов, что все вместе совместными усилиями удалось его убедить принять решение. Он выбрал жизнь», — сказал ТАСС Максименко.

Председатель Совета при президенте РФ развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подтвердил, что Сенцов прекратил голодовку.

«Я связался с руководством ФСИН, мне сообщили, что Сенцов сегодня прекратил голодовку. Он сегодня работает с адвокатами и в их присутствии подписал заявление о прекращении голодовки», — сказал Федотов ТАСС.

Федотов подчеркнул, что теперь крайне важно обеспечить безопасный выход Сенцова из голодовки. «Это очень опасный период для здоровья. Я надеюсь, что врачи, наблюдающие за Сенцовым, примут все необходимые меры для того, чтобы это прошло без вреда для его здоровья», — отметил глава СПЧ.

Сенцов объявил голодовку 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Источник: ТАСС