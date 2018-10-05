КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-ю квартиру
продам
Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска

Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске

Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян

Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

По 10 тыс. рублей получили четыре педагога из Бердска ко Дню учителя

Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

Замдиректора ФСИН РФ сообщил о начале его реабилитации. Осужденный за терроризм на 20 лет строго режима объявил голодовку 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

5.10.2018 Фото: © Russian Federal Penitentiary Service via AP Нет комментариев
 
Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

Олег Сенцов

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, сообщил ТАСС замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко.

«Олег Сенцов прекратил голодовку, о чем написал письменное заявление и дал согласие на прием пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработаны соответствующая диета для нормализации его здоровья», — сказал Максименко.

«Хочу поблагодарить всех — и наших врачей, и врачей Лабытнангской больницы, и его адвокатов, что все вместе совместными усилиями удалось его убедить принять решение. Он выбрал жизнь», — сказал ТАСС Максименко.

Председатель Совета при президенте РФ развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подтвердил, что Сенцов прекратил голодовку.

«Я связался с руководством ФСИН, мне сообщили, что Сенцов сегодня прекратил голодовку. Он сегодня работает с адвокатами и в их присутствии подписал заявление о прекращении голодовки», — сказал Федотов ТАСС.

Федотов подчеркнул, что теперь крайне важно обеспечить безопасный выход Сенцова из голодовки. «Это очень опасный период для здоровья. Я надеюсь, что врачи, наблюдающие за Сенцовым, примут все необходимые меры для того, чтобы это прошло без вреда для его здоровья», — отметил глава СПЧ.

Сенцов объявил голодовку 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске Тело пропавшего рыбака нашли спасатели Бердска С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика