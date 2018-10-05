Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

Бердский городской суд вынес приговор в отношении предпринимательницы Наринэ Аветян вчера, 4 октября. Уголовное дело рассматривали в особом порядке, поэтому приговор судья Наталья Агеева вынесла в первое заседание. Владелицу кафе «Восточная кухня» суд приговорил к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

— Наказание предусматривает применение штрафных санкций. В данном случае штраф не применили, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова.

После оглашения приговора Нарине Аветян из зала суда отправилась домой. Напомним, что с 17 июля предпринимательница находилась под стражей в СИЗО.

По информации суда, ФСБ проводила проверку кафе «Восточная кухня», которое располагается в Искитимском районе (новое двухэтажной здание на повороте с трассы Р-256 в Искитим) и принадлежит Аветян. В кафе обнаружили нелегальных работников из числа иностранцев, которые не имели разрешения на работу или трудовых патентов.

-В отношении Аветян было выявлено административное правонарушение, о чем она была предупреждена. С целью избежать административного правонарушения она предложила сотруднику ФСБ денежное вознаграждение, чтобы он не передавал материалы в бердский отдел полиции для возбуждения административного дела. Тот отказался. На следующий день она вместе с супругом снова пришла в кабинет к правоохранителю. Но он опять отказался. Через несколько дней пришел супруг Аветян и как посредник передал сотруднику ФСБ 20 тыс. рублей. Поэтому она обвиняется по ч. 3 ст. 291 — дача взятки должностному лицу через посредника для осуществления незаконного бездействия, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, от подсудимой поступило ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке: Аветян признала вину и раскаялась в содеянном.

Как отметила гособвинитель Кристина Червонных, дело рассматривал бердский суд, поскольку передача взятки происходила в Бердске. В Бердске же живет и сама подсудимая.

-Ведь преступление, которое ей инкриминируют, считается тяжким — коррупционным, — подчеркнула Кристина Червонных.

Передача взятки проходила под контролем силовиков.

Справка

Статья 291 УК РФ

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) — наказывается штрафом в размере до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.