КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-ю квартиру
продам
Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Свидетель: Шикарно стала жить в новой должности обвиняемая в хищении 2 млн рублей экс-чиновница Бердска

Задержан за акцию штаба Навального против пенсионной реформы студент в Новосибирске

Ничего не знают о ГУЛАГе и политических репрессиях 80% россиян

Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

По 10 тыс. рублей получили четыре педагога из Бердска ко Дню учителя

Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Прекратил голодовку украинский режиссер Олег Сенцов в российской тюрьме

В ужасе от счета почти в 200 000 рублей за электричество пребывает старушка из Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Предпринимательницу-взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

В кафе под Искитимом обнаружили нелегальных мигрантов. Чтобы не давать ход делу, хозяйка «Восточной кухни» предлагала 20 тыс. руб. сотруднику ФСБ. В зале суда Наринэ Аветян освободили из-под стражи.

5.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Предпринимательницу взяточницу к 2,5 годам условно приговорил суд Бердска

Обвиняемая во взятке признала вину и раскаялась в содеянном

Бердский городской суд вынес приговор в отношении предпринимательницы Наринэ Аветян вчера, 4 октября. Уголовное дело рассматривали в особом порядке, поэтому приговор судья Наталья Агеева вынесла в первое заседание. Владелицу кафе «Восточная кухня» суд приговорил к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

— Наказание предусматривает применение штрафных санкций. В данном случае штраф не применили, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова.

После оглашения приговора Нарине Аветян из зала суда отправилась домой. Напомним, что с 17 июля предпринимательница находилась под стражей в СИЗО.

По информации суда, ФСБ проводила проверку кафе «Восточная кухня», которое располагается в Искитимском районе (новое двухэтажной здание на повороте с трассы Р-256 в Искитим) и принадлежит Аветян. В кафе обнаружили нелегальных работников из числа иностранцев, которые не имели разрешения на работу или трудовых патентов.

-В отношении Аветян было выявлено административное правонарушение, о чем она была предупреждена. С целью избежать административного правонарушения она предложила сотруднику ФСБ денежное вознаграждение, чтобы он не передавал материалы в бердский отдел полиции для возбуждения административного дела. Тот отказался. На следующий день она вместе с супругом снова пришла в кабинет к правоохранителю. Но он опять отказался. Через несколько дней пришел супруг Аветян и как посредник передал сотруднику ФСБ 20 тыс. рублей. Поэтому она обвиняется по ч. 3 ст. 291 — дача взятки должностному лицу через посредника для осуществления незаконного бездействия, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, от подсудимой поступило ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке: Аветян признала вину и раскаялась в содеянном.

Как отметила гособвинитель Кристина Червонных, дело рассматривал бердский суд, поскольку передача взятки происходила в Бердске. В Бердске же живет и сама подсудимая.

-Ведь преступление, которое ей инкриминируют, считается тяжким — коррупционным, — подчеркнула Кристина Червонных.

Передача взятки проходила под контролем силовиков.

Справка

Статья 291 УК РФ

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) — наказывается штрафом в размере до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Два дома полностью сгорели на ул. 8 Марта в Бердске Тело пропавшего рыбака нашли спасатели Бердска С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика