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Чемпионат мира по LOL 2018 — крупномасштабное событие в индустрии киберспорта

Чемпионат мира по LOL — это соревнование между сильнейшими командами мира в игре League of Legends.

5.10.2018 Фото: kiber-zona.ru Нет комментариев
 
Чемпионат мира по LOL 2018 крупномасштабное событие в индустрии киберспорта
Первый турнир по компьютерной игре League of Legends был проведён в 2011 году. Популярность игры просто поражает. Ежемесячно ее запускает 100 пользователей по всему миру. Ежегодный чемпионат мира, который проводиться в разных местах привлекает огромное количество зрителей. К примеру, грандиозный финал 2017 года, в котором разыгрывалось 5 млн. долларов привлек внимание 60 млн. зрителей. Обычно
Чемпионат мира 2018 года будет проводиться в октябре-ноябре в Южной Корее. Эта страна второй раз будет проводить это грандиозное соревнование по киберспорту. С более подробной информацией о нем можно познакомиться здесь EGamersWorld.

Особенности чемпионата
С 1 октября по 3 ноября 24 лучших команд со всего мира будут сражаться между собой на различных этапах. Их цель — попасть в финал и получить звание чемпиона. Безусловно, привлекательным фактором является крупный призовой фонд, но не менее важной является та слава, которую получает победитель. В качестве оригинального приза на чемпионате всегда вручается необыкновенно красивый трофей. Он настолько огромный, что его, конечно же, очень приятно поднимать над своей головой. Кроме этого по традиции победители получают многие другие приятные подарки.
На предварительном этапе, который начнется 1 октября и будет организован в Сеуле, 14 команд сыграют друг с другом и четыре из них пройдут отбор в групповой этап, который будет проведен в Пусане. Здесь участниками становятся 16 команд, 12 из которых были выбраны по итогам квалификации. В каждой группе проводится два круга игр. По две лучшие команды попадают на этап плей-офф.
Только 8 команд по результатам игр смогут попасть в завершающую стадию чемпионата. Участники будут сражаться друг с другом в формате трех побед на выбывание. Каждый день перед началом игры будет проводиться открытая жеребьевка. Полуфиналы планируется провести в г. Кванжу 27и 28 октября. Финальные соревнования будут организованы в Инчхоне 3 ноября. По традиции после того как кубок будет поднят чемпионами здесь пройдет грандиозный праздник с фейерверком.


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