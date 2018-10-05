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Выписки из ЕГРН: удобное получение в Интернете

Получить выписку легко.

5.10.2018 Нет комментариев
 
Выписки из ЕГРН: удобное получение в Интернете

На сегодняшний день проведение любых сделок с недвижимым имуществом невозможно без предоставления выписок из Единого государственного реестра недвижимости, представляющего собой официальную базу всех существующих позиций общественной кадастровой карты и созданного для полной структуризации сведений обо всех объектах. ЕГРН оказывается сегодня настоящей поддержкой для населения, помогая ему избегать попадания в столь распространенные мошеннические схемы. Выписки из этого центра подтверждают права собственника, отсутствие или наличие каких-либо обременений. Они просто необходимы при заключении сделок купли-продажи имущества, вступлении в наследственные права, оформлении ипотечных договоров, ведении бракоразводных процессов, делении имущества, уточнении границ земельных участков и постановке в очередь на улучшение условий проживания. Также такие документы используются в самых разнообразных судебных разбирательствах, связанных с недвижимостью.

Если раньше для получения выписок из ЕГРН приходилось отправляться в отделения Росреестра, проводить там немало времени, да еще и несколько дней ожидать получения результата, то теперь все значительно упростилось. Стать обладателем интересующего документа можно дистанционно и в течение нескольких часов. Для этого необходимо воспользоваться, например, услугами сайта https://rosreestr.net, где выписки заверяются цифровой подписью и имеют юридическую силу традиционных бумаг.

Для получения выписки по интересующему объекту не нужно обладать специальными знаниями, с процедурой справится любой человек. Для этого необходимо просто зайти на главную страницу сервиса и ввести там в специальной форме кадастровый номер из документов на жилье или земельный участок. При отсутствии подобной информации можно указать в строке поискового запроса адрес недвижимости, но в этом случае есть вероятность, что система не сможет предоставить необходимые сведения. Далее осуществляется переход на индивидуальную страницу рассматриваемого объекта, на которой следует отметить выписки, необходимые в конкретной ситуации. После того как документы выбраны, остается оформить заказ на них, провести оплату одним из наиболее удобных для себя способов и дождаться прихода информации на собственную электронную почту. При необходимости здесь же можно заказать и полную проверку недвижимости, особенно актуальную при приобретении квартиры на вторичном рынке, где сегодня реализуется большое количество мошеннических схем.


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