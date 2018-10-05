Минтранс вооружается на общественном транспорте

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению резонансного законопроекта, предполагающего выдачу электрошокеров охранникам общественного транспорта. В тексте появился запрет на применение такого оружия в отношении женщин, детей и инвалидов — в случае если они не совершают вооруженное нападение на охраняемый объект. Более того, по рекомендации кабмина в документ добавили норму о возможности вооружения сотрудников ведомственной охраны Минтранса боевыми пистолетами.

Законопроект в феврале 2018 года внесли в Госдуму сенаторы Алексей Кондратьев и Михаил Козлов и депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Позже в качестве соавторов к ним присоединились еще 15 депутатов от различных фракций. Изменения планируется внести в статью 12.3 закона «О транспортной безопасности», в которой прописано право сотрудников подразделений транспортной безопасности на использование физической силы, спецсредств и служебного оружия.

Документ затрагивает как ведомственную охрану Минтранса, так и компании, имеющие аккредитацию для ведения такой деятельности — их сотрудники охраняют аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные вокзалы и поезда, электрички и метрополитен, а также автовокзалы и станции. Им предлагается дать право использовать гражданское оружие самообороны, к которому относятся электрошокеры, газовое оружие и искровые разрядники. В пояснительной записке к документу уточняется, что речь в первую очередь идет об электрошокерах, которыми сейчас могут пользоваться полицейские, охранники ЧОПов, сотрудники вневедомственной охраны и судебные приставы, а также обычные граждане. Для приобретения этих устройств сегодня не нужно даже получать лицензию.

Действующий закон не предусматривает выдачу электрошокеров транспортным службам. При этом он позволяет вооружить сотрудников, охраняющих объекты 1-й и 2-й категорий (с наибольшим скоплением людей и высокой угрозой нападения — например, аэропорты и вокзалы с большой проходимостью), спецсредствами и служебным огнестрельным оружием. Список таких объектов и подразделений устанавливает Минтранс по согласованию с Росгвардией. При этом использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления людей запрещено, так как в этому случае есть опасность ранить случайного человека. В результате этой правовой коллизии охранники вообще не могут использовать какое-либо оружие. Из-за этого безопасность ряда объектов не обеспечена на должном уровне, считают авторы проекта.

Выдавать гражданское оружие самообороны охранникам предлагается независимо от категории объекта, чтобы они имели возможность использовать его для защиты и самообороны, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. После бурного обсуждения законопроекта в Госдуме с участием трех заинтересованных ведомств — МВД, Росгвардии и Минтранса — он был принят в первом чтении.

В конце сентября в профильный комитет ГД по транспорту поступили поправки ко второму чтению, которое назначено на ноябрь. В частности, в документе уточняется, что речь идет только о неогнестрельных видах гражданского оружия самообороны. Его виды, типы и модели, а также нормы обеспечения им охранников будут определяться соответствующим постановлением правительства.

Также был расширен и пункт о превышении полномочий при применении такого оружия — установлен запрет на использование его в отношении женщин, «лиц с явными признаками инвалидности» и несовершеннолетних, «когда их возраст очевиден или известен» охраннику. Исключение могут составить случаи оказания ими вооруженного сопротивления, а также совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или самому охраннику. Стоит отметить, что эта норма дублирует аналогичные положения о боевом оружии.

Кроме того, в проект добавлен пункт, позволяющий вооружить сотрудников подразделений ведомственной охраны Минтранса при охране объектов 1-й и 2-й категорий опасности боевым ручным стрелковым оружием. Этот пункт добавлен по рекомендации правительства, пояснил «Известиям» автор поправок Анатолий Выборный. Такое право сегодня дает им закон «О ведомственной охране», однако на практике из-за противоречий с законом «О транспортной безопасности» возникают проблемы.

— Необходимо максимально полно обеспечить безопасность объектов с массовым пребыванием людей, прежде всего, с точки зрения антитеррористической защищенности, чтобы охранники при необходимости могли оказать адекватное сопротивление, — подчеркнул он.

Боевое оружие отличается от служебного рядом технических характеристик — дальностью стрельбы, ее мощностью, возможностью стрелять очередями, пояснил «Известиям» зампредседателя комитета по безопасности ТПП РФ Сергей Саминский. Так, ведомственная охрана Минтранса защищает объекты, находящиеся в государственной собственности, — такие как мосты автомобильных дорог, путепроводы, постройки метрополитена, гидросооружения и причалы речных вокзалов. В случае ЧП охранникам необходимо иметь боевое оружие, но на практике нередко возникает путаница с его выдачей из-за несогласованности законов и отсутствия подзаконных актов. Поправки должны решить проблему, считает эксперт.

Законопроект обеспечит сотрудникам ведомственной охраны право использовать боевое огнестрельное оружие на объектах с самым высоким риском угрозы совершения акта незаконного вмешательства. Это напрямую повлияет на увеличение безопасности объектов, а значит, будет содействовать защите жизни и здоровья граждан, считает управляющий партнер юридической группы «Гречкин и Партнеры» Николай Гречкин.

Транспорт является важной сферой, безопасность и надежность работы которой должна быть обеспечена надлежащим образом, согласен руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. Необходимо лишь четко довести до сотрудников охраны критерии необходимости и возможности использования оружия, а возможно, и ужесточить их отбор, поскольку эта работа связана с большим риском для гражданского населения, отметил он.

Источник: Известия