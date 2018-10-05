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Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДД
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«Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДДНа некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.»
Какая «неожиданная» и «внезапная» проверка алкашей! Алкаши и их семьи ведь читать не умеют? Вы главное, больше никому, больше не говорите! Тссссс!
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Алкашам, когда они выпьют, пофиг на проверки, попрутся и попадутся. Даже с учетом предупреждения вылавливают очень много пьяных.
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