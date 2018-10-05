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Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДД

На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

5.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДД

Пьяных ДТП в 2018 году на дорогах Бердска не зарегистрировано

В период с 5 по 7 октября 2018 года на дорогах Новосибирской области сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.

Экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, а также управляющих транспортом без права управления, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДДНа некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.»

    Какая «неожиданная» и «внезапная» проверка алкашей! Алкаши и их семьи ведь читать не умеют? Вы главное, больше никому, больше не говорите! Тссссс!

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    • 123

      Алкашам, когда они выпьют, пофиг на проверки, попрутся и попадутся. Даже с учетом предупреждения вылавливают очень много пьяных.

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