Всю России нарисовали преподаватели «Весны» из Бердска

3 октября в выставочном зале детской художественной школы «Весна» открылась традиционная выставка преподавателей, посвященная Дню учителя. Она проходит один раз в два года.

Как рассказала «Курьеру» директор бердской «Весны»Татьяна Юдинцева, в выставке принимают участие 18 преподавателей. Работы выполнены в различных техниках получились интересные и увлекательные живописные произведения, требующие большого внимания со стороны зрителей.

Посетители, пройдясь по залу, начинают рассматривать каждую картину с интересом, вдумчиво, не спеша. Перед ними оживают чудесные уголки родного края. Глядя на лошадей, переходящих речку вброд, словно слышится шум воды под их копытами, а маленький деревянный домик, утопающий в зелени, настолько мил, что хочется в нем ненадолго поселиться и отдохнуть от городской суеты.

Как отмечают гости выставки, они окунулись в удивительный мир творчества бердских художников и получили заряд хорошего настроения. Выставка продлится до конца октября. Затем работы отправятся на областную выставку преподавателей.

Автор видео Елена Белоусова



Дети заряжают энергией

Преподаватели детской художественной школы «Весна» рассказали о своих работах на выставке и поведали, за что они любят свою профессию.

Марина Домошонкина, преподаватель изобразительного искусства, живописи и композиции, педагогический стаж 30 лет:

— Я очень люблю деревенские мотивы, где очень много травы, деревьев на переднем плане. Одна из работ — суздальский пейзаж, сделанный во время путешествия по Золотому кольцу. Очень красивые, живописные места, тихие, спокойные, уравновешенные. Находясь в них, ощущаешь себя в прошлом, что трогает душу и побуждает к творчеству.

В работе мне нравится, что дети энергетически и эмоционально заряжают. Это обоюдный процесс между учеником и педагогом. Бывают и забавные случаи. Дети получили задание нарисовать воспоминание о лете. И тут 8-летняя девочка рассказывает, что она будет рисовать себя в юности. Как так, удивляюсь я? А что в 8 лет, юность позади? Подхожу позже, а она рисует базу отдыха «Юность», где она на веревочных канатах.

Учителям желаю быть внимательным к детям, видеть в них личности. Если будешь менторским голосом с ними разговаривать, контакта с ребенком не получится. Это могу сказать и родителям. Мамы и папы должны быть не только строгими, но и любящими. И отдавайте детей учиться в художественную школу. Даже если ваш ребенок не станет художником, он разовьет свою душу.

Ольга Попова, преподаватель истории искусства и лепки, педагогический стаж более 30 лет:

— На моих картинах живописные виды Алтая, сделанные летом на пленэре. Впечатления яркие! Я со студенческих лет не работала столько. Пять дней, встав в 7 утра, мы брались за кисти и до 8 вечера рисовали, рисовали. Однажды, когда я писала, подошли на водопад лошади. Это было раннее утро. Такой интересный, завораживающий момент. В городе не встретишь табун лошадей, которые дико пасутся, подходят к воде.

Чтобы работать учителем, нужно самому любить эту профессию, тогда ты сможешь показать ребенку, что мир вокруг нас радостный и красивый.

День учителя — светлый, торжественный праздник. Хочу поздравить всех учителей с замечательным профессиональным праздником, поблагодарить за непростой труд, за внимание и терпение, за желание видеть своих учеников успешными и счастливыми.

Екатерина Домошонкина, преподаватель изобразительного искусства, живописи и композиции, педагогический стаж 12 лет:

— Я выполнила картины в технике графито с использованием воска и гуаши. Очень интересно работать с пластичным материалом, создавать фактуру и объем.

Работать с детьми — это мое! Когда им преподносишь новый материал, они с восхищенными глазами говорят: «Я всю жизнь мечтал это нарисовать!». Приятно, что к нам в школу приходят на практику студенты вузов, которые учились у нас.

Рисуя, ребенок развивает ручки. У него развивается голова, расширяется кругозор, приобретаются практические навыки, которые потом пригодятся в жизни.

Учитель должен быть вдохновленный, что-то делающий и практикующий. Коллегам желаю не опускать руки, когда тяжело, а сделать себе вечером Романовну, хорошо высыпаться и на утро с новыми силами — вперед на любимую работу!

Светлана Шумская, преподаватель декоративно-прикладного творчества, педагогический стаж 30 лет:

— На выставку я предоставила вышитую крестом картину «Маки». Они напоминают мне о любимом моем времени года — лете. Своими идеями, своими выполненными работами, своими фантазиями я делюсь с детьми, а они, не повторяя, придумывают новое. Их нужно только чуточку, как снежный ком, подтолкнуть, чтобы они наматывали знания и получилась красивая «снежная баба».

Моя задача показать детям наши истоки и раскрыть их на занятиях через прикладное творчество. Работа в художественной школе — это занятие любимым делом, которое приносит душевное удовлетворение и желание открывать самой новые грани в богатейшей культуре русского народа.

Пусть все коллеги будут счастливы в семейной жизни, а голова будет полна творческих, шумных, праздничных идей. Чтобы жизнь радовала и приносила каждый день хоть по капельке счастья.