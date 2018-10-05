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Вредность «Доширака» доказали ученые

Но организм пострадает только в том случае, если человек будет питаться только лапшой быстрого приготовления.

5.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Вредность Доширака доказали ученые

Фастфуд — не лучшая еда для человека

Специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева подробно изучили состав «Доширака» и раскрыли пользу и вред данного продукта. Результаты исследования были опубликованы 4 октября на сайте учреждения.

Оказалось, что в лапше действительно содержатся вредные компоненты, однако они могут оказать серьезное воздействие на организм только в том случае, если питаться исключительно «Дошираком».

По словам доцента кафедры органической химии и технологии органических веществ Елены Семиченко, «Доширак» сделан из белой пшеничной муки, в которой после переработки остается малое количество клетчатки и витаминов.

«По возможности лучше употреблять цельнозерновую муку», — сказала специалист.

Также в бульоне содержится пальмовое масло и консерванты — сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты) и бензоат натрия.

«Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды. Но это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке», — отмечается в тексте.

Подводя итоги, ученые питаться «Дошираком» не советуют. По их словам, в идеале пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины.


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(1) Комментарий

  1. Омоним

    Любая монодиета вредна, то же мне, открыли Америку.

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