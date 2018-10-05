Сбил подростка и скрылся с места ДТП Toyota Corona в Бердске

С наступлением учебного года, интенсивного движения детей и подростков по дорогам увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Так 22 сентября по улице Бердский санаторий в жилой зоне 9-летний велосипедист стал участником дорожно-транспортного происшествия и был травмирован. Во время движения по дворовой территории вблизи жилого дома №16 юный велосипедист совершил столкновение с двигавшимся в это время автомобилем «Мазда Демио».
По сводкам аварийности на дорогах Бердска за 9 месяцев текущего года в автоавариях получили травмы различной степени тяжести 10 ребят. К сожалению, продолжаются случаи детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.
Еще один ребенок получил травмы в качестве пешехода. 1 октября в вечернее время около 21.00 у дома №90 по ул. Ленина водитель автомобиля «Тойота Корона» совершил наезд на 16-летнего подростка, который стоял по левому краю проезжей части по ходу движения автомобиля. С места происшествия водитель «Тойоты» скрылся и был установлен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
По каждому факту сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены причины, условия и виновные лица данных происшествий.
Взрослые и юные участники дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте требования Правил дорожного движения при выполнении любых маневров в пути независимо от способа передвижения: пешком, в автомобиле, на велосипеде, на мототехнике.
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«Во время движения по дворовой территории вблизи жилого дома №16 юный велосипедист совершил столкновение с двигавшимся в это время автомобилем «Мазда Демио».»
Это шутка про столкновение? С каких пор 1,5 тонны «Мазда Демио» могут столкнуться с 40 кг «9-летний велосипедист» + 10 кг велосипеда?
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правды ради, в демио нет 1,5 тонны. Там 1 тонна
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«правды ради, в демио нет 1,5 тонны. Там 1 тонна»
Да и в «9-летний велосипедисте» нет 40 кг, там только 30кг, всего! То есть, столкновение «Там 1 тонна» с ребёнком вас не смущает?
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меня любое столкновение смущает.
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