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Сбил подростка и скрылся с места ДТП Toyota Corona в Бердске

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Сбил подростка и скрылся с места ДТП Toyota Corona в Бердске

За 9 дней на дорогах города получили травмы двое детей, с начала года — 10 несовершеннолетних. На 9-летнего велосипедиста наехала Mazda Demio на территории бывшего Бердского санатория.

5.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Сбил подростка и скрылся с места ДТП Toyota Corona в БердскеС наступлением учебного года, интенсивного движения детей и подростков по дорогам увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так 22 сентября по улице Бердский санаторий в жилой зоне 9-летний велосипедист стал участником дорожно-транспортного происшествия и был травмирован. Во время движения по дворовой территории вблизи жилого дома №16 юный велосипедист совершил столкновение с двигавшимся в это время автомобилем «Мазда Демио».

По сводкам аварийности на дорогах Бердска за 9 месяцев текущего года в автоавариях получили травмы различной степени тяжести 10 ребят. К сожалению, продолжаются случаи детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.

Еще один ребенок получил травмы в качестве пешехода. 1 октября в вечернее время около 21.00 у дома №90 по ул. Ленина водитель автомобиля «Тойота Корона» совершил наезд на 16-летнего подростка, который стоял по левому краю проезжей части по ходу движения автомобиля. С места происшествия водитель «Тойоты» скрылся и был установлен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По каждому факту сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены причины, условия и виновные лица данных происшествий.

Взрослые и юные участники дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте требования Правил дорожного движения при выполнении любых маневров в пути независимо от способа передвижения: пешком, в автомобиле, на велосипеде, на мототехнике.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    «Во время движения по дворовой территории вблизи жилого дома №16 юный велосипедист совершил столкновение с двигавшимся в это время автомобилем «Мазда Демио».»

    Это шутка про столкновение? С каких пор 1,5 тонны «Мазда Демио» могут столкнуться с 40 кг «9-летний велосипедист» + 10 кг велосипеда?

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