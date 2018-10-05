Претендующим на российское гражданство нужно подтвердить источник дохода

Президент России своим Указом, который публикуется в «Российской газете», скорректировал «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ». Главная новация в документе — необходимость предоставить документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории России с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего заявлению. То есть за весь прошедший год. Раньше требовалось предъявить хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий, что человек что-то зарабатывает.

Особое внимание в Указе уделяется гражданам Украины, признанным носителями русского языка, постоянно проживающим в нашей стране и претендующим на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Да, такое право у них есть. Но при этом «гражданин Украины представляет нотариально заверенную копию заявления об отказе от гражданства Украины, направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины в Российской Федерации, а также квитанцию о заказном почтовом отправлении этого заявления». И еще документальное подтверждение о переселении с территории иностранного государства в Россию.

Впрочем, все это действительно лишь коррекция работы механизма очень важного для наших соотечественников закона. Но глава государства в своем Указе поставил и весьма жесткие условия для наших новых граждан.

Не секрет, что новый гражданин обязан принести России Присягу. Отказ от Присяги должен быть зафиксирован техническими средствами и автоматически влечет отказ в получении российского гражданства. Такой же отказ последует и в случае, если суд установит подлог в предоставленных для получения гражданства документах.

Источник: РГ