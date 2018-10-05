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Нефтяникам компенсируют сдерживание цен на бензин

Снижение базовой цены до 50,4 тыс. руб. на тонну бензина и 45 тыс. руб. на тонну для дизельного топлива должно, по оценке Минфина, увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год.

5.10.2018 Фото: en.wikipedia.org 4 коммент.
 
Нефтяникам компенсируют сдерживание цен на бензин

Глава Роснефти Игорь Сечин

Нефтекомпаниям придется частично самим финансировать субсидии, которые правительство решило дать НПЗ для сдерживания цен на топливо. Согласно протоколу по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева, демпфирующая надбавка для нефтяников, как и ожидалось, будет увеличена. Но половина связанных с этим расходов бюджета — около 110 млрд руб. в год — должна быть обеспечена ростом НДПИ на нефть. Однако, подчеркивают источники “Ъ”, таким подходом недовольна «Роснефть» и решение еще может быть скорректировано в течение следующей недели.

Премьер Дмитрий Медведев подписал протокол по итогам совещания по проблемам нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября, рассказали “Ъ” источники в отрасли. Это подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию. Ключевой темой совещания было изменение параметров налогового маневра, направленное на сдерживание цен на топливо в 2019 году.

Нефтяники и Минэнерго предлагали снизить условную базовую цену при расчете демпфирующей компоненты. Она в условиях высоких цен на нефть является фактически субсидией для нефтепереработки из нефтегазовых доходов (по бюджетному правилу они не идут в бюджет, а зачисляются в ФНБ). Снижение базовой цены до 50,4 тыс. руб. на тонну бензина и 45 тыс. руб. на тонну для дизельного топлива должно было, по оценке Минфина, увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год, и именно такие уровни зафиксированы в протоколе совещания у премьера.

Но главные споры в правительстве и отрасли касались того, кто должен оплатить субсидию. Нефтяники и Минэнерго предлагали сделать это из дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

В Минфине же полагали, что возлагать это бремя только на государство несправедливо, так как нефтекомпании получают значительные прибыли от роста цен на нефть и ослабления рубля, но не в переработке, а в добыче.
В итоге был найден компромисс. В протоколе указано, что «50% дополнительных расходов бюджетной системы РФ, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов» должны быть компенсированы за счет роста НДПИ на нефть. Этот рост должен быть «привязан к нефтяной котировке (без изменения ставки налога)» — это значит, что при падении цен на нефть до определенного уровня повышенный НДПИ уже не будет действовать. Вероятнее всего, ценой отсечения будет $60 за баррель, поскольку, по расчетам Минфина, при такой цене и ниже демпфирующая надбавка НПЗ уже не нужна. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу Минфину и Минэнерго поручено внести в правительство к 10 октября (в ведомствах комментариев не предоставили).

По мнению источников “Ъ”, основная причина, по которой выход протокола задерживался, связана с недовольством «Роснефти». Хотя в целом для отрасли такое решение выгодно, оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой — таких как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Ряд собеседников “Ъ” в Белом доме не исключают, что «Роснефти» еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ — для нее было бы выгоднее, если бы базовые цены демпфера снижались не на 5 тыс., а на 2–3 тыс. руб. на тонну, но целиком за счет бюджета. Для компаний с высокой долей переработки, таких как ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», подобное решение, напротив, было бы болезненным. Впрочем, собеседники “Ъ” в отрасли все же полагают, что концепция дележа расходов на субсидирование внутренних цен на топливо в соотношении 50 на 50 между бюджетом и компаниями окончательно победила.

Источник: Ъ


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Государство компенсирует гос компаниям, при этом богатеет не бюджет а руководство. :-D

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Не так, рабфаковец. Правильно: «Государство сдерживает цены, чтобы пенсионер-автомобилист Новый мэр мог ездить на дачу и в магазин». Соответственно, люди, у которых нет авто, имеют значительно меньшие компенсации.

      Thumb up 1 Thumb down 2

      • Аноним

        Вот и нарисовали реальную картину — нефтяникам компенсируем убыточность производства бензина ( цена которого выше, чем в США), что бы откаты бесперебойно шли. А виноваты пенсионер-автомобилист.
        Следующий на очереди за компенсацией — центробанк, не успевает расходы покрывать на печатание денег, для пенсионеров :-D :-D

        Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          » А виноваты пенсионер-автомобилист» ..это по вашей версии «виноват». А по нашей — в его пользу перераспределяется поболее,чем неавтомобилистам. Только он что-то не желает видеть этого.

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