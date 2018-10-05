Вакцина от полиомиелита через полгода появилась в ЦГБ Бердска

Инактивированная вакцина от полиомиелита поступила в горбольницу Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач горбольницы Юрий Краморов, вакцины поступило достаточное количество. Вакцинацию от полиомиелита начали проводить 4 октября.

Напомним, в сентябре читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что уже несколько месяцев в горбольнице нет вакцины от полиомиелита. Прививку ребенку не могут поставить и в Новосибирске.

Выяснилось, что нет инактивированной вакцины, которой ставят младенцам, начиная с 3-х месяцев, живая же вакцина, которая применяется при третьей вакцинации, в больнице имеется. Для ослабленных детей есть в наличии комбинированная вакцина пентаксим.

Инактивированную вакцину закупают за рубежом, и когда она появится в горбольнице, было неизвестно.

Подобная ситуация наблюдалась по всей Новосибирской области и в других российских регионах.

В министерстве уверяли, что отсутствие достаточного количества инактивированной полиомиелитной вакцины повлияет лишь на график постановки профилактических прививок детям первого и второго года жизни — он сдвинется. Но жизни и здоровью детей, по мнению новосибирского Минздрава, это не угрожает.