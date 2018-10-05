Комнату Путина в Академии разведки показали всему миру

Во время учебы Путин жил в стандартной двухместной комнате, которая ничем не отличается от других. При этом сегодня в ней продолжают жить слушатели академии.

Новый выпуск программы «Код доступа» посвящен одному из самых секретных учебных заведений России — академии внешней разведки. Она работает по схеме пансиона: учащиеся живут здесь на протяжении недели, а на выходные их отпускают домой.

Среди выпускников академии сегодня много фамилий тех, чьи фамилии широко известны. Это Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Григорий Рапота, Сергей Чемезов, Сергей Иванов, Николай Токарев.

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