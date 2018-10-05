Комнату Путина в Академии разведки показали всему миру

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Ну началось формирование мифов про «доброго дедушку Ленина». Только про того-то хоть уже после смерти весь этот бред выдумывали. Про этого уже прижизненно лижут.
Скоро памятники открывать начнут. Жириновский пример уже показал.
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