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Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

В клипе обыграно интервью Боширова и Петрова главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Персонажи в ролике выглядят, как герои американского мультсериала South Park.

5.10.2018 Фото: govoritmoskva.ru 4 коммент.
 
Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

Российский комик и автор различных шуточных песен Семен Слепаков опубликовал на своем YouTube-канале композицию на злобу дня под названием «Песня о солсберецком шпиле», которая посвящена Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон обвиняет в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии.

В клипе Слепаков обыгрывает интервью, которое Боширов и Петров дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Персонажи в ролике выглядят как герои американского мультсериала South Park с головами Александра Петрова и Руслана Боширова.

В песне «Петров» и «Боширов» утверждают, что никого они не травили, шпионами они не являются. Также персонажи заявляют, что они якобы являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Однако этот видеоклип был вскоре заблокирован как на видеохостинге YouTube, так и в социальной сети «ВКонтакте». Администрации этих ресурсов заблокировали видеозапись под предлогом нарушения авторских прав компании GPM RTV. Известно, что в этой компании в ряде развлекательных проектов работает Слепаков.

Источник: ИA REGNUM


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    «Бизнесмены средней руки» в суд бы подали. :-D :-D

    Thumb up 8 Thumb down 3

  2. zizou

    всех не переблокируете! *CRAZY*

    Thumb up 8 Thumb down 4

  3. Эрвин

    У камикадзе на канале смотрите. Там не блокируют

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    Так сами же эту пургу несут от МИДа до президента, а когда последний «распальцову» на экономическом форуме понёс, что Скрипаль пацан неправильный и предъявы не по понятиям ( давайте лучше о проститутках) =-O
    Куда уж Слепакову с песенками и мультиками %) ( пусть завистливо курит в сторонке)

    Thumb up 4 Thumb down 1

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