Песню Слепакова о гомосексуалистах Петрове и Боширове удалили из YouTube и соцсетей

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«Бизнесмены средней руки» в суд бы подали.
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всех не переблокируете!
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У камикадзе на канале смотрите. Там не блокируют
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Так сами же эту пургу несут от МИДа до президента, а когда последний «распальцову» на экономическом форуме понёс, что Скрипаль пацан неправильный и предъявы не по понятиям ( давайте лучше о проститутках)
Куда уж Слепакову с песенками и мультиками ( пусть завистливо курит в сторонке)
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