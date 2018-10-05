Спас от взрыва Кремль глава Росгвардии Золотов: лично забрал взрывчатку из Gelandewagen

Накануне, 3 октября, Васильевский спуск в Москве был оцеплен из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с руководством страны.

В Росгвардии рассказали, что приехавший на машине на Красную площадь гражданин Шалай угрожал взорвать самодельное взрывное устройство в случае, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Золотов приехал на встречу и убедил мужчину сдаться полиции. Шалай пояснил, что уже длительное время пытается встретиться с президентом для информирования об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе России.

Экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным Хинштейна, это — предприниматель из Приморского края, у него возникли проблемы в бизнесе.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал ситуацию с потенциальным взрывником «действительно нештатной». Позже в СМИ появилась информация, что Росгвардия организовала постановочную акцию.

На официальном сайте Росгвардии Золотов официально заявил, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и пиар-акциях «и в целях разъяснения реального положения дел считает необходимым проинформировать».

Пресс-служба Росгвардии дала официальный ответ:

«В средствах массовой информации и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщается об имевшем месте 3 октября 2018 года происшествии на Васильевском спуске, связанном с действиями прибывшего из Приморского края гражданина Шалай Д.Ю., который, угрожая взорвать находившееся в принадлежащей ему бронированной автомашине Мерседес Гелендваген взрывное устройство, выдвинул требования о встрече с главнокомандующим Росгвардии генералом армии В.В. Золотовым.

При этом, сегодня на отдельных ресурсах сети Интернет и в социальных сетях распространяются искаженные комментарии по сути данного инцидента, в том числе характеризующее его как постановочную акцию.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии В.В. Золотов официально заявляет, что никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях, и в целях разъяснения реального положения дел считает необходимым проинформировать о нижеследующем.

Гражданин Шалай действительно прибыл на Красную площадь, где сообщил подошедшим к нему сотрудникам правоохранительных органов о наличии у него в автомашине взрывного устройства и газового баллона, которые он намерен взорвать в случае, если ему не будет предоставлена возможность личной встречи с Президентом Российской Федерации или директором Росгвардии В.В. Золотовым.

Прибывшие представители спецслужб вступили с правонарушителем в переговоры для мирного разрешения инцидента, однако гражданин Шалай твердо настаивал на выдвинутых требованиях о встрече с генералом В.В. Золотовым, выражая явные намерения на осуществление подрыва в случае невыполнения его условий.

В данной ситуации представители специальных служб связались с генералом армии В.В. Золотовым и проинформировали его о ситуации, после чего главнокомандующий незамедлительно прибыл на место происшествия.

Дальнейшие события развивались следующим образом.

Главнокомандующий подошел к автомашине нарушителя и попросил его выйти из салона.

Гражданин Шалай вышел из автомашины, подтвердив генералу армии В.В. Золотову, что в транспортном средстве находится взрывное устройство, и он готов его применить в случае попытки кого-либо проникнуть в салон автомашины.

Директор Росгвардии вступил в словесный контакт с нарушителем. В ходе которого попросил объяснить причину, по которой он хотел встретиться с ним лично.

Шалай пояснил, что на протяжении длительного времени пытается встретиться с Президентом Российской Федерации для информирования последнего об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе нашей страны.

В частности, он обратил внимание на сохраняющиеся недостатки и нарушения в организации деятельности учреждений исполнения наказания, что, по его мнению, провоцирует возникающие в местах заключения беспорядки и протесты. При этом его предыдущие обращения к руководству ФСИН России, в том числе личная встреча с бывшим директором ФСИН России А. Реймером, должного результата не принесли.

Главнокомандующий заверил Шалая, что сообщит эту информацию Президенту Российской Федерации, после чего уточнил у нарушителя, какие взрывчатые вещества у него находятся в машине.

Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего лично подошел к автомашине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья, передав его сотрудникам специальных служб для проверки.

Убедившись в отсутствии в салоне машины других людей, главнокомандующий открыл переднюю пассажирскую дверь и извлек из салона новый бронежилет 3-го класса защиты.

Затем, по просьбе Шалая, они с директором Росгвардии сели в машину нарушителя, где продолжили беседу, в ходе которой генерал В.В. Золотов высказал сожаление относительно избранного Шалаем противоправного способа донесения своей информации до руководства страны.

По окончании беседы директор Росгвардии попросил Шалая выйти из автомашины, где последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

А сомневающихся в объективности и достоверности изложенной информации представителей интернет-сообщества и искателей альтернативных точек зрения, имеющих острое желание поучаствовать в подобных «постановочных акциях», главнокомандующий приглашает вместе с ним посетить регионы Северного Кавказа, где личный состав Росгвардии совместно с представителями других специальных служб ежедневно участвует в пресечении деятельности террористических групп и банд-формирований, чтобы на практике, самолично преодолев несколько горных перевалов, ощутить всю прелесть выполняемой нашими сотрудниками и военнослужащими работы».