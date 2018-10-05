Дать гроб и закопать покойного бесплатно обязана муниципальная служба Бердска

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относятся к вопросам местного значения городского округа, с целью решения которых органы местного самоуправления создают муниципальные учреждения.

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее — Закон № 8-ФЗ) предусмотрено, что органы местного самоуправления создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.

На территории Бердска такой организацией является муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг Бердска», расположенные по адресу: Бердск, ул. Пушкина, 38, напомнила старший помощник прокурора города Юлия Золотарева.

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» на специализированные службы по вопросам похоронного дела возложены обязанности по оказанию на безвозмездной основе услуг по погребению, входящих в гарантированный перечень, по первому требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

В гарантированный бесплатный перечень услуг по погребению входят:

1) оформление документов, необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

Отказ специализированных служб по вопросам похоронного дела в оказании указанных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств, а также по другим основаниям недопустим.

На основании Закона № 8-ФЗ стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств: Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Согласно Закону № 8-ФЗ оплате подлежит только стоимость услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению; она производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.