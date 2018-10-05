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Погиб в авиакатастрофе заместитель генпрокурора РФ

Частный вертолет потерпел крушение в Костромской области. На борту было три человека. Все погибли.(ВИДЕО)

5.10.2018 Фото: РИА Новости Один комментарий
 
Погиб в авиакатастрофе заместитель генпрокурора РФ

На месте падения воздушного судна

По предварительным данным, среди погибших при крушении частного вертолета под Костромой — заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Инцидент произошел накануне. По данным Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК, вертолет разбился в Солигаличском районе Костромской области. Погибли трое, их имена не называются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

На месте работают спасатели и полиция. Установлена марка летательного аппарата, это AS-350.

Саак Карапетян окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова, работал в ростовской прокуратуре, в 2000-х перешел на работу в столичное ведомство. Занимает должность замгенпрокурора с 2016 года. Чиновник имеет государственные награды, является государственным советником юстиции первого класса.

Видео РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Похоже знал слишком много

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