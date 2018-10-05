С попыткой убийства сравнивает зверское избиение школьниками 13-летнего сына в Бердске его мать

Продолжается судебный процесс по делу 13-подростка, тяжело травмированного в драке между школьниками в Бердске. Сегодня, 4 октября, суд заслушивает свидетелей. Это третье судебное заседание. На предыдущем выступали свидетели-участники драки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 марта произошла драка двоих семиклассников и двоих восьмиклассников школы №10. Закончилась тем, что 13-летний школьник получил перелом груди и компрессионный перелом двух позвонков.

Подростки дрались после уроков. Между двумя участниками конфликта, семиклассником и восьмиклассником, и раньше были стычки. Два других участника поединка пошли их поддержать. Пострадавший парнишка был из группы поддержки.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию. Данной проблемой занялись в мэрии Бердска и в частности глава Евгений Шестернин. Он позаботился о том, чтобы пострадавший ребенок, Андрей, прошел курс бесплатной реабилитации в центре «Ортос». Подросток находился на домашнем обучении, так как носил корсет. Родители перевели его из школы №10 в Экономический лицей.

Напомним, что в отношении обидчика Андрея велась следственная проверка, в результате которой было возбуждено уголовное дело. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд.

Выглядит, как преднамеренное убийство

— В сентябре с Андрея сняли корсет и разрешили свободное посещение школы. Ему все еще тяжело сидеть — ощущается боль в местах травмы. Важные предметы старается не пропускать. Хорошо, что учителя идут навстречу. Школа очень хорошая. Даже сын отметил, что там совсем другие люди, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама травмированного подростка Лолита.

По словам Лолиты, на прошедшем в сентябре заседании заслушивали показания свидетелей-участников драки, в том числе и школьника, которого после инцидента родители увезли в Хакасию.

— На суде спрашивали, кто первый что сказал и прочее. Задали и мне подобные вопросы. Я ответила, что после просмотра видео драки для меня не важно, кто был ее зачинщиком, какой была причина. Избивать ребенка до такой степени, что кости ломать — это что-то. Каждый свидетель сказал, что Андрей вообще ни причем. Но пострадал он больше всех. Это в никакие ворота. Удары наносились такие, что это можно было бы назвать преднамеренной попыткой убийства. Прыгнуть ногами на голову — это наказать или убить человека? Какой была цель? Поднять человека и бросить его на голову — какие могли бы быть последствия? Я это видео до сих пор смотреть не могу. У меня сразу истерика. Мне это видео пришлось еще раз в суде посмотреть. Не смогла сдержаться, расплакалась, — призналась Лолита.

Лолита до сих пор не может понять, почему ни родители, ни учителя не забили тревогу до того, как произошла драка. Бердчанка отмечает, что это было не первым избиением школьников обидчиком ее сына. И тоже выкладывались ролики избиений в соцсети.

Как предполагает Лолита, суд продлится не менее полугода. Бердчанка надеется на справедливое решение суда.

Педсовет: кто виноват?

В сентябре в школе №10 прошел педсовет, на котором разбирали причинно-следственные связи произошедшей между школьниками драки. На нем собрались не только учителя, но и вице-мэр по соцвопросам Сергей Носов, начальник управления образования Жанна Тузова, начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, директор ДЮСШ «Бердск» Валерий Блинов.

Основная задача, которая стоит перед нами, не только дать знания по предметам, но и воспитать подрастающее поколение, обратился к педагогам Сергей Носов. Он отметил, что покалечивший школьника девятиклассник продолжает обучение в школе №10. Поэтому на педсовет пригласили весь коллектив, так как ребенок рос у всех у них на глазах.

Директор школы Виктор Мысак в своем выступлении определил некоторые актуальные болевые точки. Он отметил, что подростковая реакция на окружающий мир остается у некоторых родителей из поколения 90-х, чьи дети пришли в школу. И свои стереотипы поведения они передают детям.

Вторая тенденция — размываются общепринятые нормы и правила.

— Общественная мораль, ранее непримиримо осуждавшая некоторые поступки и стиль поведения, становится к ним более или менее лояльной. Что раньше было неприемлемым, сегодня становится нормой и не вызывает негативной реакции, — подчеркнул Мысак.

Если раньше агрессивное и противоправное поведение наблюдалось у детей из неблагополучных семей, то теперь оно проявляется у детей из относительно благополучных семей, привел пример директор школы.

Главным и даже основным способом выявления подростков с агрессивным поведением со стороны школы является наблюдение, отметил Виктор Александрович. К тому же этот метод должен распространяться на деятельность ребенка и во внеучебное время — на его семью, круг общения, социальные связи. С детьми с агрессивным поведением начинают работать соцпедагоги и администрация школы, они также работают и с семьей.

— Чаще всего семья закрывается и сопротивляется внешнему воздействию. Или по крайней мере выходит на контакт, когда время уже упущено. От отрицания проблемы родители переходят к следующему выражению: заберите его от меня, я не знаю, что с ним делать, — объяснил Мысак.

Далее в школе № 10 к проблеме подключаются административная и социально-психологическая службы. Зачастую требуется системная работа с психологом и психиатром. Или с семейным психологом на базе Центра помощи семье и детям «Юнона».

Родителям детей, предоставленных после уроков самим себе, рекомендуют занять организованной деятельностью. Чаще всего отдать в спортивную секцию.

— Почему в нашем случае этого не произошло? Секции сами по себе не прививают высокие нравственные качества. Это делают или не делают тренеры. Эту функцию должны выполнять примерно на том же самом уровне, как повышение спортивных результатов. Причем воспитательный эффект их деятельности часто гораздо выше, чем у школьного учителя и даже родителей. Очень важно со стороны тренера видеть границы спортивной борьбы за результат и не превратить все в жесткое соперничество, — акцентировал Виктор Александрович.

О работе со спортивным (футбольным) 9А классом, где учится подросток, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев, рассказала соцпедагог школы №10 Людмила Зибарева.

Она отметила, что данный класс в поле зрения педагогов находится с 1 класса. Он состоит из одних мальчиков.

— К сожалению, тренер и классный руководитель перетягивали одеяло на себя. Возможно, тренеру были необходимы результаты, поэтому он и классный руководитель не всегда находили общий язык, — рассказала Зибарева.

По словам соцпедагога, учителя сразу увидели проблему в данном классе. Учащиеся переносили дух соперничества и темперамент тренировок со стадиона в школу. Идут в столовую — пинают друг друга, привела пример Зибарева. Как уверяет соцпедагог, по вопросу поведения школьников разговаривали с тренером, классным руководителем, родителями, проводили совместные классные часы. Родители чаще всего не хотели видеть проблемы в агрессивном поведении детей. Им очень важно было самоутвердиться за счет успехов своих детей, уверила Зибарева.

— Не всегда успешные, менее агрессивные дети стали отсеиваться из класса. Родители, которые были заинтересованы не только в спортивных результатах сыновей, но и в определенной учебной атмосфере, также забрали их из класса. На сегодняшний день из первоначального количества, 27 учеников, осталось только шесть человек, — сообщила соцпедагог.

С Никитой, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело, педагогом пришлось немало поработать. Например, с ним проводили индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, о разжигании межнациональной розни, нарушении дисциплины, соблюдении правил поведения в школе (плевался на уроке). Затем с ним уже беседовал инспектор ПДН о нарушении правил поведения. В 2017 году Никита был замечен в употреблении насвая. И по этому поводу с ним тоже проводилась индивидуальная беседа.

Зибарева подчеркнула, что проблемы воспитания детей можно решить только сообща тренерам, педагогам и родителям.

Соцпедагог рассказала, что с мамой Никиты они общаются с 1 класса. Ей говорили, чтобы она обратила внимание на поведение сына.

— Я пыталась понять, откуда возникли проблемы и я нашла эти проблемы. Но родители не хотели услышать, что это проблемы семьи, — уверила Зибарева.

Сергей Носов отметил, что тогда у ребенка в школе нужно было развивать чувство ответственности за свои поступки.

— Будет решение суда. Но до него должно быть обсуждение в классе. Классный руководитель может сделать это правильно, чтобы у ребенка возникло чувство сопереживания, сострадания, — объяснил Носов.

Соцпедагог парировала: этот ребенок сейчас озлоблен, потому что не понимает, за что его могут наказать. Он защищал, он благородный рыцарь. Он говорит: «Я не себя защищал, я защищал честь девочки». И многие его поддерживают. Педагог отметила, что сейчас общаться с Никитой очень тяжело.

У директора ДЮСШ «Бердск» спросили, какая работа была проведена с Никитой.

— Когда я увидел это видео, то подумал: садюга, других слов не было. Начали собирать совещание с тренерами. Обсуждали, говорили. Первое мое решение — отчислить. Потом подумал, остыл. Решили перевести его к другому тренеру, — сообщил Валерий Блинов.

По мнению Блинова, создавать спортивные классы с 1 года обучения в школе — это неправильно, это нужно делать в классе 5-6, когда уже можно увидеть спортивный потенциал.

— Хочу напомнить: мы все звенья одной цепи. Равнозначные. Нам досталось такое время, нам достались такие родители. Я бы не хотела слышать, что сегодня был нарисован портрет бердского спортсмена. У нас авторитетные, уважаемые тренеры, которыми гордится не только Бердск и Новосибирская область, но и наша страна. У нас есть спортсмены, которые каждый год торжественно поднимаются по красной ковровой дорожке за золотой медалью. Мы ими гордимся. К сожалению, бывают исключения. Нужно совместно работать. Слишком много взвалили мы на себя: профилактику, образование и так далее. А родители в стороне, — была эмоциональна начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Светлана Васильевна уверила, что в телефонном списке каждого тренера есть телефоны родителей воспитанника. И они общаются.

Автор видео Галина Панчева



— У меня в классе есть спортсмены-хоккеисты. Один отличник, второй — хорошист. У них родители контролируют ситуацию. Если что-то происходит — они на телефоне. Все зависит от родителей. Мы можем образовывать детей, тренеры — тренировать, а все остальное должны делать родители. Но они не чувствуют свое ответственности, — высказала свое мнение одна из учителей.

Впервые за 23 года в школе, вернее, за ее пределами, произошла драка, и если бы учителя не проводили очень большую работу, то драки случались бы здесь каждый день, отметила другой педагог. В школе много трудных детей, которых в том числе переводят из других школ. Даже есть поговорка: после 10 школы отступать некуда.

— Основное наше направление, на которое мы должны сделать упор, как учителя, так и педагоги допобразования — выявление проблемы и работа с семьей. Воспитывать детей без помощи родителей нереально, — резюмировал итог педсовета Мысякин.

Больше всех переживала за Никиту его первая учительница. Она отметила, что его нельзя считать монстром. С его стороны она никогда не испытывала негатива. Даже сейчас, когда он ее видит в школе, бежит к ней поздороваться.

Учителя отмечают, что и Андрей, пострадавший мальчик, не был ангелом. И его поступки тоже не всегда были правильными.

Поступок Никиты уже отразился на его спортивной карьере. Подростка хотели забрать в Москву. Но это было еще до драки.