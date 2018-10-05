КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
Продам квартиру на земле
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Присвоил 1,2 млн рублей из 6,5 млн на уборку дорог замглавы района Новосибирска

Комнату Путина в Академии разведки показали всему миру

Спас от взрыва Кремль глава Росгвардии Золотов: лично забрал взрывчатку из Gelandewagen

Дать гроб и закопать покойного бесплатно обязана муниципальная служба Бердска

Погиб в авиакатастрофе заместитель генпрокурора РФ

Пославший Трампу письма с ядом арестован в США

За мертворожденного ребенка возбудил СК уголовное дело против роддома Бердска

Вышел из отпуска мэр Бердска

Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста

6 лет колонии просит обвинение для экс-депутата за хищение 20 млн рублей у КБУ Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Пославший Трампу письма с ядом арестован в США

Конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены и на пути в Пентагон.

5.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Пославший Трампу письма с ядом арестован в США
В США арестован подозреваемый в рассылке писем с ядом президенту страны Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам Пентагона, сообщил Herald Journal.

Арестованный — бывший военный моряк, житель Логана, штат Юта, сообщил ресурс. Fox News назвал имя вероятного подозреваемого: это Уильям Клайд Аллен, ордер на арест которого выдал офис генпрокурора Юты. По сообщению представителя ФБР, спецслужба в сотрудничестве с местной полицией расследует дело о применении «потенциально опасных химических веществ» и призывает жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению.

Накануне Секретная служба США (занимается охраной президента) сообщила, что 1 октября перехватила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, и он не попал в Белый дом. 2 октября конверты, содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

Источник: Ведомости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Присвоил 1,2 млн рублей из 6,5 млн на уборку дорог замглавы района Новосибирска Мусор после субботника бесплатно примет свалка Бердска Комнату Путина в Академии разведки показали всему миру

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика