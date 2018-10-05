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Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

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Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Бердская мэрия три года ждет исполнение приказа военного ведомства по формированию земельных участков, чтобы перевести ее в муниципальную собственность и сделать ул. Горького сквозной.

5.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 61 коммент.
 
Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

В мэрии уверены, что сквозной проезд по ул. Горького разгрузит половину города

Часть территории Министерства обороны, находящаяся в границах Бердска, уже передана в муниципальную собственность города. В их числе многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах Советская и Пионерская и земельные участки, занятые повысительной насосной станцией.

Раздел земельного участка для передачи в муниципальную собственность планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Директор департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ утвердил об этом приказ 30 декабря 2015 года. Однако до сих пор границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений государственного кадастрового учета не внесены.

-В настоящее время рассматривается вопрос о передачи части земельного участка в собственность Бердска для строительства главной магистрали города улицы Максима Горького, которая должна соединить центральную часть Бердска с микрорайоном Раздольным, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска.

Для того, чтобы передача земли состоялась необходимо провести межевание земельного участка с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. При этом администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств бердского бюджета.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, что вопрос о строительство дороги предусмотрен Генпланом градостроительства Бердска, однако говорить о перспективах ее строительства пока рано.

— Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный. Только потом можно говорить о финансировании строительства этой дороги. Пока городу есть что строить, но эта дорога городу нужна, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле Минобороны обещал за две недели подписать приказ о передаче земель городу. Накануне согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького. Вопрос необходимо урегулировать, чтобы сделать ул. Горького сквозной.

Справка:

С 1984 года на основании государственного акта на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения и бессрочного пользования, 440 га бердской земли стала принадлежать Министерству обороны РФ.


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(61) Комментариев

  1. Аноним

    На фото видно, что широкая улица перетекает в узкую, расширение не привиделся… 8)

    Thumb up 26 Thumb down 8

  2. ирина

    Быстре бы это произошло. Бердск потихоньку превращается в город . на наш век интересно это попадет?)

    Thumb up 31 Thumb down 35

  3. Гость

    Тогда уж сразу прокладывать широкую дорогу, добавить за счёт сноса домов частного сектора далее ул.Пушкина. =-O

    Thumb up 30 Thumb down 8

  4. Аноним

    Смотря кому нужна…
    Тем кто в центре живет — 100 лет не сдалась
    А тем что на микрорайоне, а особенно на Белокаменном, а также Раздольном, Юго-Западном, Юго-Восточном, а еще дачникам и любителям ездить в сторону Водозабора — конечно нужна!
    А дальше банальное противостояние «цента» и микрорайоновцев.
    Но надо признать: вторых больше, да и город развивается в ту сторону, поэтому появление магистрали неизбежно и отвечает интересам большинства.

    Thumb up 37 Thumb down 23

    • Аноним

      +100500
      Жителям БДО, центра, спортивной — нафиг не нужна эта дорога и реально важнее сохранить площадь.
      А вот тем кто дальше: прям позарез нужна еще одна дорога в ту сторону — реально трафик уже давно такой что пробки сплошные утром и вечером.

      Thumb up 19 Thumb down 14

      • zizou

        промахнулась — поставила красную галочку. а на самом деле — ЛАЙК *ROSE*

        Thumb up 6 Thumb down 9

      • Аноним

        «Жителям БДО, центра, спортивной — нафиг не нужна эта дорога и реально важнее сохранить площадь.»

        Вы правда дальше своего носа ничего не видите? На микрорайон нужно не менее ЧЕТЫРЕХ ШИРОКИХ дорог, не уже ЛЕНИНА! Одна дорога, это коллапс и очередная афёра! нУЖНО РАСШИРИТЬ кРАСНУЮ сИБИРЬ, пЕРВОМАЙСКУЮ, Спортивную расширить и соединить с Рогачева и Химзаводскую расширить и соединить с Рогачёва, разгрузив центр от микрорайоновского транзита! А Горького — это всего лишь парковка чиновников Бердска — НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!

        Thumb up 20 Thumb down 10

        • Аноним

          Все верно про расширение.
          Но Горького — это еще одни дорога, которой должны пользователь жители, а не парковка для чинуш!

          Thumb up 17 Thumb down 5

      • ирина

        на самом деле и им нужна тоже.Намного свободнее станет передвигаться,вспомните переезд в час пик!!!!

        Thumb up 8 Thumb down 4

    • Аноним

      «да и город развивается в ту сторону, поэтому появление магистрали неизбежно и отвечает интересам большинства.»

      Одна дорога это не о чём! Центр города подразумевает максимальную загруженность дорог машинами на сегодня, и вместо того, чтобы разгрузить центр, пустив автопотоки в обход, вы предлагаете довести загруженность центра Бердска до абсурда? Только дороги в объезд центра позволит создать в Бердске гармоничные( не забитые всегда) развязки дорог! Многие едут с Новосиба, зачем пихать их в центр? Если можно пропустить их по РАСШИРЕННОЙ Первомайской и РАСШИРЕННОЙ Красной Сибири! Зачем транзитников из Искитима гнать до центра? Если они могут вполне комфортно доехать по расширенной Химзаводской дороге напрямую на Рогачёва и т д? Вы не ищете лёгкий путей? Вам нравится протискиваться через бутылочное горлышко виадука на Спортивной? Может честно скажете, что вам нужно проехать до мерии на прямую, а дальше хоть трава не расти? А военный городок — это красивое оправдание почему дорога по Горького, дальше мерии некуда НИКОГДА не удёт?

      Thumb up 15 Thumb down 5

  5. А.

    МАРАЗМ !!!!!!!!!!!! Оставьте площадь в покое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thumb up 48 Thumb down 39

    • ирина

      с чего бы это? тем кто на микрорайон ездит каждый день важнее отсутствие пробок,нежели какое то празднование раз в год.

      Thumb up 36 Thumb down 30

      • Аноним

        «с чего бы это? тем кто на микрорайон ездит каждый день важнее отсутствие пробок,нежели какое то празднование раз в год.»

        Пока жителям микража, будет плевать на жителей центра Бердска, Бердск будет рушиться и погибать! Забыли древний принцип, раздели врага и правь им! Дорог на микраж должно быть не меньше четырех! И ОНи должны разгрузить центр Бердска , а не забить его окончательно! Зачем жителям микража нужна супер пробка на Горького? В пробке счастья для микржа ТОЧНО НЕ НАЙДЁТЕ!

        Thumb up 10 Thumb down 17

        • Аноним

          У людей всегда есть обоснованные разные точки зрения.
          Конечно здорово рассуждать о том, чтобы все было хорошо и никому не было плохо.
          Но это идеализм и фантастика: так не бывает!
          Когда делали бургинский мост — снесли около 400 домов, думаете жители были счастливы?

          Гораздо важнее иметь уважение друг к другу и понимать обоснованность требование и желаний.
          Уже много раз сказано: нужно ЕЩЕ одна дорога на микраж. Горького — отличные кандидат и ее открытие отвечает интересам очень многих (если не нравится слово большинство) жителей и соответствует стратегии развития города!

          P.S. До тех пор, пока жителям центра будет плевать на нужды жителей микража, жители микража будут плевать на мнение жителей центра!

          Thumb up 17 Thumb down 7

          • Аноним

            «Гораздо важнее иметь уважение друг к другу и понимать обоснованность требование и желаний.Уже много раз сказано: нужно ЕЩЕ одна дорога на микраж. Горького — отличные кандидат»

            Почему вы слышите только себя любимого? Абстрагируйтесь от своего эго! Представьте, что вы едите с Новосибирска, как мудрее проехать до Рогачёва? Или вы едите с Искитима, как мудрее и максимально быстро проехать до Рогачёва? Если выключить мозг и слить эти два суперпотока в Горького, то на вокзальной придётся делать двухуровневую развязку , как на разъезде иня, зачем такие сложности, раз? Затем, от Вокзальной до мерии нужно не менее ПЯТИ СВЕТОФОРОВ! Вы сами ВЗВОЕТЕ СТОЯТЬ НА КАЖДОМ! Оно вам надо? ОТ мерии до Церкви не менее 6 светофоров, представили этот светофорный авто ад? Это центр , тут без светофоров через каждые 200 метров до Рогачёва, НИКАК!!!! Теперь поняли? Выиграет тот кто дальше мерии не поедет!!! Кстати, развязку Ленина Горького представили??? Весело? Быстро? Улиточная магистраль, вот что получится из Горького!!! Поэтому я толкую о четырех объездах, минуя ЦЕНТР Бердска, а не из вредности !!! Четыре объезда; Химзаводская, Красная Сибирь, Первомайская, Спортивная, эти улицы расширить и соединить с Рогачёва! Остальные периферийные улицы идущие до Рогачёва, расширить до ширины Первомайской!
            Будет гениально соединить Попова с Бердским шоссе! Убрав транзитников с первомайской и Ленина! Химзаводская соединенная с Рогачёва разгрузит центр!

            Thumb up 13 Thumb down 6

          • Аноним

            В Бердске барак расселить без проблем не могут, а вы о 400 домов
            %)

            Thumb up 7 Thumb down 4

        • ирина

          центр города давно потихоньку перебирается на микрорайон. И потом возможно будет два центра новый на микраже и старый центр, вот и все.Потому что центр там, где больше народу))) на текущий момент активно развивается микрорайон ,вся молодежь и основная часть живет на микрорайоне.Но лично для меня как такового центра в бердске нет! нет нормальных магазинов, точечено понатыкано как попало,поэтому если надо что то купить (не еда)едем в город.

          Thumb up 8 Thumb down 6

          • Аноним

            В городе что ли лучше ?
            Такие же продавцы с голодными глазами пытающиеся сбагрить свой дерьмовенький товар в первую очередь .

            Thumb up 2 Thumb down 0

        • Гость

          Какое-то у вас вольное цитирование. Раздели врага и правь им? Впервые слышу. Вероятно, вы имели ввиду: разобщай и властвуй?

          Thumb up 1 Thumb down 2

  6. Михаил

    Площадь нужно перенести в другое место, сделать больше и красивее, а здесь и правда лучше проложить дорогу, для города так лучше будет.

    Thumb up 28 Thumb down 21

    • Moris

      на белокаменный *CRAZY*

      Thumb up 12 Thumb down 13

    • Аноним

      а мэрию упразднить?!!!

      Thumb up 31 Thumb down 5

    • Аноним

      кстати, да.
      Только не перенос: площадка у Ориона, парк разумеется остается. Да и площадь перекрывать 3 раза в год (9 мая, день города и на новогодние праздники).
      Но нужно еще одно место для проведения мероприятий на микраже.
      Хороший вариант в районе Родины обустроить чего нить.

      Thumb up 11 Thumb down 4

    • Аноним

      «Площадь нужно перенести в другое место, сделать больше и красивее, а здесь и правда лучше проложить дорогу, для города так лучше будет.»

      Как одна дорога по Горького спасёт микрорайон от пробок? ВЫ вообще считать не умеете?

      Давайте перенесём место празднования на микрорайоне от ДК РОДИНА, на Санаторий Сибиряк!!! Там Красиво и лес рядом! Всем горожанам понравится! Зачем толкаться у ДК Родина? Давайте на площадке возле ДК Родина построим хороший продсиб , Его там ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ!!!

      Thumb up 8 Thumb down 15

  7. Аноним

    Почему никогда не писали о процедуре передачи земли заливов в районе Бердска в частную собственность, а тут про какую-то хрень — » Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный.», там все было быстро и решительно (за бабло?).
    Депутаты — Ауууу!

    Thumb up 35 Thumb down 4

  8. Улица Маяковского

    Гвозди бы сделать из этих людей

    Thumb up 11 Thumb down 4

  9. Yurik

    :-D
    блин…. то Горького с Южным хотели соединить. А тут вона даже как… От вокзала до Раздольного прямую дорогу удумали..
    :-D

    Что не заявление, то бред.

    Как там через овраг ехать? Пробовали не? Аль давешная гонка RFC была как раз для пробивки дороги… оригинально.
    А частные дома куда денут, которые вдоль речушки строят? *CRAZY*

    Thumb up 13 Thumb down 15

    • Аноним

      Про дорогу до Раздольного говорили еще 7 лет назад.
      И как раз говорилось что нельзя допустить чтобы народ скупал землю вдоль планируемого проезда чтобы не выкупать потом.

      Thumb up 12 Thumb down 1

    • Аноним

      А законно они там стоят, дом вдоль речушки то? Там вроде и стройку сулили заморозить и снести недострой. Нет?

      Thumb up 7 Thumb down 0

  10. Yurik

    Кстати.. а чё не прямо до Кремля Московского дорога то?

    Thumb up 16 Thumb down 9

  11. Аноним

    На фото отлично видно, что ни в площади, ни в «землях Минобороны» дело.

    А в том, что улица на протящении 1.5 км застроена до 1/4 ширины частными домостроениями.

    Thumb up 12 Thumb down 7

  12. Kronverk5

    Это как с пенсионной реформой, когда проще пойти по простому пути и меньше думать. А ведь много лет назад была интересная идея по кольцевой дороге через Попова мими Гиганта и далее вокруг микрорайона

    Thumb up 15 Thumb down 8

    • Аноним

      Мимо Гиганта это как?
      Чья это была идея? Если только какого-то неадекватного и нездорового человека….
      — Гигант — это режимный объект и мимо него никто и никогда не сможет проложить магистраль!
      — вы что, хотите лет вырубить в районе метелицы? Лично бы протестовал против такого глупейшего решения!

      Thumb up 8 Thumb down 15

  13. Аноним

    Тем кто говорит о необходимости сноса домов на Горького, без которого невозможно открыть сквозной проезд по Горького до Полевой: ВЫ ЛЖЕТЕ!
    Посмотрите хоть на карту, хоть на местность:
    — от Островского до Радищева асфальт по Горького и все ездят — так ведь?
    — от Радищева до Мусорского дома стоят на таком же отдалении, так что ширина Горького вполне сохраняется, а значит вполне проезжая

    Так что угомонитесь: открыть проезд сделав дорогу по 1 полосе в каждую сторону — не проблема.
    Но при этом план расширения дороги от Островского до Радищева разумеется надо проталкивать: там всего 20 участков изъять необходимо для этого.
    Сделать оценку и выплатить компенсацию — не проблема.
    Заметьте: это не 200 домов, а всего то 20, и это действительно необходимо для развития города и это понимают все!

    Thumb up 22 Thumb down 18

    • ДимаИзЦентра

      Это все полумеры! Дорога должна идти в 4 полосы как на Горького до Микрорайона! только тогда и только так буду за открытие площади.

      А так, все закончится открытием подъезда к мэрии.

      Thumb up 15 Thumb down 9

  14. ДимаИзЦентра

    я хоть и из центра, но за сквозной проезд. Только советую мэрии сразу делать туннель под горького и до микрорайона, для будущего метро по станциям Вокзал, Центр, Храм, Аэропорт, Белокаменный, Микрорайон…

    Thumb up 19 Thumb down 2

  15. Аноним

    пробки в Бердске… смешно

    Thumb up 5 Thumb down 17

  16. Аноним

    Да проехал бы хоть кто-нибудь по Горького за церковь. Там она сужается сильно из-за домов.Конечно, при строительстве магистрали их можно снести, но какова цена вопроса? И неужели хоть кто-то верит что Бердску дадут на какую-то дорогу (которых в городе и так немало) пару миллиардов?? А если бы и дали — не лучше-ли привести в порядок уже существующие улицы?

    Thumb up 11 Thumb down 6

  17. гость

    каждый день езжу с микража в центр и обратно, ну даже в час пик ну на 5 минут дольше ко красной сибири или красноармейской ехать, люди, ау, какие пробки? в бердске в принципе их нет

    Thumb up 8 Thumb down 19

    • ирина

      попробуйте в 7-30 утра и 18 вечера прокатиться……….

      Thumb up 14 Thumb down 7

    • Аноним

      Смотря что для тебя «пробка»:
      — если как в Москве: простоять без движения 1,5 часа, то конечно нет
      — а если ехать в 5 раз дольше обычного: 10 минут от Рогачева до Ленина вместо 2 минут — то сплошь и рядом утром, вечером, и достаточно часто днем

      Thumb up 11 Thumb down 5

      • гость

        2 минуты? вы на самолете летаете? 10 минут и ехать без пробок с учетом всех светофоров, и то по прямой- по кр сибири, хоть кто то бы одно фото «ежедневной» пробки выложил, прям интересно посмотреть, где же вы так бедные стоите

        Thumb up 1 Thumb down 11

        • Гость

          Водитель, помни: тебя ждут дома. Хватит носиться по улицам небольшого провинциального городка и подвергать опасности свою жизнь и жизнь горожан.

          Thumb up 4 Thumb down 3

  18. ирина

    я так понимаю площадь изначально была сделана для этой дороги,просто пока не было необходимости решили ее использовать в других целях. А теперь пришло время или всю жизнь в деревне будем жить? все возмущаются,что не новое — восстание.помню про расширение леннина на БРЗ грудью вставали…..кто стоит на месте тот деградирует, а развитию любимого города надо радоваться. всем не угодишь,поэтому будет так как скажут с выше.

    Thumb up 11 Thumb down 11

    • Гость

      Лучше стало после вырубки старых елей возле центральной проходной БРЗ? Несете какую-то пургу про деградацию. Хранить прошлое, жить в настоящем, мечтать о будущуем — вот это нормально, а не ваши ура-админстративные лозунги «за расширение улицы Горького», «за бредовые идеи нового состава администрации Бердска». Кстати, такой слабой команды администрации Бердска, как сейчас, никогда не было и надеюсь, не будет. А закрывать площадь Горького — значит заведомо лишать Бердск статуса города. Даже в селе Бердском была площадь! А вы говорите, что широкая улица Горького от вокзала до коттеджных (сельского типа) районов сделает Бердск городом. Глупость какая… Городом делают населённые пункты не только дороги, но и многие другие факторы. Знаете — вспомните их и отстаньте уже от площади Горького. Бердск и бердчане никогда не согласятся сделать площадь Горького паровкой и стоянкой для машин сотрудников администрации и их подхалимов из среды предпринимателей.

      Thumb up 9 Thumb down 10

  19. Аноним

    Вот тут бы всех тех, кто высказывает «одобрямс» пересчитать поимённо, а потом, когда «получится как всегда» — т. е. и площадь для людей уничтожат и толку не будет — взять и предъявить им — чтобы квартирки и машинки свои продавали в качестве компенсации в пользу «себя любимых»…

    Но нет. Потом, когда всё случится, все деятели заткнутся и сделают вид, что никогда не выступали за открытие площади. Классика.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  20. Иван

    Бердяйские простачки. Пять лет передают, и ещё столько же будут передавать. Бахаревы, тужики, шестерненины, захаровы, кимы уйдут, а вы так и будете мечтать. Блажен, кто верует.

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