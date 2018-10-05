Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Часть территории Министерства обороны, находящаяся в границах Бердска, уже передана в муниципальную собственность города. В их числе многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах Советская и Пионерская и земельные участки, занятые повысительной насосной станцией.

Раздел земельного участка для передачи в муниципальную собственность планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Директор департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ утвердил об этом приказ 30 декабря 2015 года. Однако до сих пор границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений государственного кадастрового учета не внесены.

-В настоящее время рассматривается вопрос о передачи части земельного участка в собственность Бердска для строительства главной магистрали города улицы Максима Горького, которая должна соединить центральную часть Бердска с микрорайоном Раздольным, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска.

Для того, чтобы передача земли состоялась необходимо провести межевание земельного участка с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. При этом администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств бердского бюджета.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, что вопрос о строительство дороги предусмотрен Генпланом градостроительства Бердска, однако говорить о перспективах ее строительства пока рано.

— Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный. Только потом можно говорить о финансировании строительства этой дороги. Пока городу есть что строить, но эта дорога городу нужна, — подчеркнул Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле Минобороны обещал за две недели подписать приказ о передаче земель городу. Накануне согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького. Вопрос необходимо урегулировать, чтобы сделать ул. Горького сквозной.

Справка:

С 1984 года на основании государственного акта на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения и бессрочного пользования, 440 га бердской земли стала принадлежать Министерству обороны РФ.