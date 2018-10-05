Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

В мэрии уверены, что сквозной проезд по ул. Горького разгрузит половину города
Часть территории Министерства обороны, находящаяся в границах Бердска, уже передана в муниципальную собственность города. В их числе многоквартирные жилые дома, расположенные на улицах Советская и Пионерская и земельные участки, занятые повысительной насосной станцией.
Раздел земельного участка для передачи в муниципальную собственность планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Директор департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ утвердил об этом приказ 30 декабря 2015 года. Однако до сих пор границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений государственного кадастрового учета не внесены.
-В настоящее время рассматривается вопрос о передачи части земельного участка в собственность Бердска для строительства главной магистрали города улицы Максима Горького, которая должна соединить центральную часть Бердска с микрорайоном Раздольным, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии Бердска.
Для того, чтобы передача земли состоялась необходимо провести межевание земельного участка с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. При этом администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств бердского бюджета.
Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнил, что вопрос о строительство дороги предусмотрен Генпланом градостроительства Бердска, однако говорить о перспективах ее строительства пока рано.
— Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный. Только потом можно говорить о финансировании строительства этой дороги. Пока городу есть что строить, но эта дорога городу нужна, — подчеркнул Владимир Николаевич.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в июле Минобороны обещал за две недели подписать приказ о передаче земель городу. Накануне согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького. Вопрос необходимо урегулировать, чтобы сделать ул. Горького сквозной.
Справка:
С 1984 года на основании государственного акта на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения и бессрочного пользования, 440 га бердской земли стала принадлежать Министерству обороны РФ.
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На фото видно, что широкая улица перетекает в узкую, расширение не привиделся…
26 8
широкая улица перетекает в узкую
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ага, дорога от Пионерской и Ключевая-то куда как шырее
6 3
Узкую всегда можно расширить в широкую .
1 3
Быстре бы это произошло. Бердск потихоньку превращается в город . на наш век интересно это попадет?)
31 35
Тогда уж сразу прокладывать широкую дорогу, добавить за счёт сноса домов частного сектора далее ул.Пушкина.
30 8
Разбежались, это вам не Сочи!
9 1
Смотря кому нужна…
Тем кто в центре живет — 100 лет не сдалась
А тем что на микрорайоне, а особенно на Белокаменном, а также Раздольном, Юго-Западном, Юго-Восточном, а еще дачникам и любителям ездить в сторону Водозабора — конечно нужна!
А дальше банальное противостояние «цента» и микрорайоновцев.
Но надо признать: вторых больше, да и город развивается в ту сторону, поэтому появление магистрали неизбежно и отвечает интересам большинства.
37 23
+100500
Жителям БДО, центра, спортивной — нафиг не нужна эта дорога и реально важнее сохранить площадь.
А вот тем кто дальше: прям позарез нужна еще одна дорога в ту сторону — реально трафик уже давно такой что пробки сплошные утром и вечером.
19 14
промахнулась — поставила красную галочку. а на самом деле — ЛАЙК
6 9
«Жителям БДО, центра, спортивной — нафиг не нужна эта дорога и реально важнее сохранить площадь.»
Вы правда дальше своего носа ничего не видите? На микрорайон нужно не менее ЧЕТЫРЕХ ШИРОКИХ дорог, не уже ЛЕНИНА! Одна дорога, это коллапс и очередная афёра! нУЖНО РАСШИРИТЬ кРАСНУЮ сИБИРЬ, пЕРВОМАЙСКУЮ, Спортивную расширить и соединить с Рогачева и Химзаводскую расширить и соединить с Рогачёва, разгрузив центр от микрорайоновского транзита! А Горького — это всего лишь парковка чиновников Бердска — НЕ БОЛЕЕ ТОГО!!!
20 10
Все верно про расширение.
Но Горького — это еще одни дорога, которой должны пользователь жители, а не парковка для чинуш!
17 5
на самом деле и им нужна тоже.Намного свободнее станет передвигаться,вспомните переезд в час пик!!!!
8 4
«да и город развивается в ту сторону, поэтому появление магистрали неизбежно и отвечает интересам большинства.»
Одна дорога это не о чём! Центр города подразумевает максимальную загруженность дорог машинами на сегодня, и вместо того, чтобы разгрузить центр, пустив автопотоки в обход, вы предлагаете довести загруженность центра Бердска до абсурда? Только дороги в объезд центра позволит создать в Бердске гармоничные( не забитые всегда) развязки дорог! Многие едут с Новосиба, зачем пихать их в центр? Если можно пропустить их по РАСШИРЕННОЙ Первомайской и РАСШИРЕННОЙ Красной Сибири! Зачем транзитников из Искитима гнать до центра? Если они могут вполне комфортно доехать по расширенной Химзаводской дороге напрямую на Рогачёва и т д? Вы не ищете лёгкий путей? Вам нравится протискиваться через бутылочное горлышко виадука на Спортивной? Может честно скажете, что вам нужно проехать до мерии на прямую, а дальше хоть трава не расти? А военный городок — это красивое оправдание почему дорога по Горького, дальше мерии некуда НИКОГДА не удёт?
15 5
опишите маршруты «объездов». Хотя бы примерно- где начинаются через что проходят и куда выводят?
8 2
МАРАЗМ !!!!!!!!!!!! Оставьте площадь в покое !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 39
с чего бы это? тем кто на микрорайон ездит каждый день важнее отсутствие пробок,нежели какое то празднование раз в год.
36 30
«с чего бы это? тем кто на микрорайон ездит каждый день важнее отсутствие пробок,нежели какое то празднование раз в год.»
Пока жителям микража, будет плевать на жителей центра Бердска, Бердск будет рушиться и погибать! Забыли древний принцип, раздели врага и правь им! Дорог на микраж должно быть не меньше четырех! И ОНи должны разгрузить центр Бердска , а не забить его окончательно! Зачем жителям микража нужна супер пробка на Горького? В пробке счастья для микржа ТОЧНО НЕ НАЙДЁТЕ!
10 17
У людей всегда есть обоснованные разные точки зрения.
Конечно здорово рассуждать о том, чтобы все было хорошо и никому не было плохо.
Но это идеализм и фантастика: так не бывает!
Когда делали бургинский мост — снесли около 400 домов, думаете жители были счастливы?
Гораздо важнее иметь уважение друг к другу и понимать обоснованность требование и желаний.
Уже много раз сказано: нужно ЕЩЕ одна дорога на микраж. Горького — отличные кандидат и ее открытие отвечает интересам очень многих (если не нравится слово большинство) жителей и соответствует стратегии развития города!
P.S. До тех пор, пока жителям центра будет плевать на нужды жителей микража, жители микража будут плевать на мнение жителей центра!
17 7
«Гораздо важнее иметь уважение друг к другу и понимать обоснованность требование и желаний.Уже много раз сказано: нужно ЕЩЕ одна дорога на микраж. Горького — отличные кандидат»
Почему вы слышите только себя любимого? Абстрагируйтесь от своего эго! Представьте, что вы едите с Новосибирска, как мудрее проехать до Рогачёва? Или вы едите с Искитима, как мудрее и максимально быстро проехать до Рогачёва? Если выключить мозг и слить эти два суперпотока в Горького, то на вокзальной придётся делать двухуровневую развязку , как на разъезде иня, зачем такие сложности, раз? Затем, от Вокзальной до мерии нужно не менее ПЯТИ СВЕТОФОРОВ! Вы сами ВЗВОЕТЕ СТОЯТЬ НА КАЖДОМ! Оно вам надо? ОТ мерии до Церкви не менее 6 светофоров, представили этот светофорный авто ад? Это центр , тут без светофоров через каждые 200 метров до Рогачёва, НИКАК!!!! Теперь поняли? Выиграет тот кто дальше мерии не поедет!!! Кстати, развязку Ленина Горького представили??? Весело? Быстро? Улиточная магистраль, вот что получится из Горького!!! Поэтому я толкую о четырех объездах, минуя ЦЕНТР Бердска, а не из вредности !!! Четыре объезда; Химзаводская, Красная Сибирь, Первомайская, Спортивная, эти улицы расширить и соединить с Рогачёва! Остальные периферийные улицы идущие до Рогачёва, расширить до ширины Первомайской!
Будет гениально соединить Попова с Бердским шоссе! Убрав транзитников с первомайской и Ленина! Химзаводская соединенная с Рогачёва разгрузит центр!
13 6
В Бердске барак расселить без проблем не могут, а вы о 400 домов
7 4
центр города давно потихоньку перебирается на микрорайон. И потом возможно будет два центра новый на микраже и старый центр, вот и все.Потому что центр там, где больше народу))) на текущий момент активно развивается микрорайон ,вся молодежь и основная часть живет на микрорайоне.Но лично для меня как такового центра в бердске нет! нет нормальных магазинов, точечено понатыкано как попало,поэтому если надо что то купить (не еда)едем в город.
8 6
В городе что ли лучше ?
Такие же продавцы с голодными глазами пытающиеся сбагрить свой дерьмовенький товар в первую очередь .
2 0
Какое-то у вас вольное цитирование. Раздели врага и правь им? Впервые слышу. Вероятно, вы имели ввиду: разобщай и властвуй?
1 2
Площадь нужно перенести в другое место, сделать больше и красивее, а здесь и правда лучше проложить дорогу, для города так лучше будет.
28 21
на белокаменный
12 13
а мэрию упразднить?!!!
31 5
кстати, да.
Только не перенос: площадка у Ориона, парк разумеется остается. Да и площадь перекрывать 3 раза в год (9 мая, день города и на новогодние праздники).
Но нужно еще одно место для проведения мероприятий на микраже.
Хороший вариант в районе Родины обустроить чего нить.
11 4
«Площадь нужно перенести в другое место, сделать больше и красивее, а здесь и правда лучше проложить дорогу, для города так лучше будет.»
Как одна дорога по Горького спасёт микрорайон от пробок? ВЫ вообще считать не умеете?
Давайте перенесём место празднования на микрорайоне от ДК РОДИНА, на Санаторий Сибиряк!!! Там Красиво и лес рядом! Всем горожанам понравится! Зачем толкаться у ДК Родина? Давайте на площадке возле ДК Родина построим хороший продсиб , Его там ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ!!!
8 15
Почему никогда не писали о процедуре передачи земли заливов в районе Бердска в частную собственность, а тут про какую-то хрень — » Сначала нужно пройти процедуру по передачи земли, а этот процесс длительный.», там все было быстро и решительно (за бабло?).
Депутаты — Ауууу!
35 4
Там дачные домики , типа шалаш , а тут дело серьезное
7 5
Гвозди бы сделать из этих людей
11 4
Товарищи!
Бросьте
разбрасывать гвозди!
Гвозди
многим
испортили
ноги!
В.Маяковский
1 1
блин…. то Горького с Южным хотели соединить. А тут вона даже как… От вокзала до Раздольного прямую дорогу удумали..
Что не заявление, то бред.
Как там через овраг ехать? Пробовали не? Аль давешная гонка RFC была как раз для пробивки дороги… оригинально.
А частные дома куда денут, которые вдоль речушки строят?
13 15
Про дорогу до Раздольного говорили еще 7 лет назад.
И как раз говорилось что нельзя допустить чтобы народ скупал землю вдоль планируемого проезда чтобы не выкупать потом.
12 1
А законно они там стоят, дом вдоль речушки то? Там вроде и стройку сулили заморозить и снести недострой. Нет?
7 0
Кстати.. а чё не прямо до Кремля Московского дорога то?
16 9
А че бы кремль не построить вокруг острога ?
0 0
На фото отлично видно, что ни в площади, ни в «землях Минобороны» дело.
А в том, что улица на протящении 1.5 км застроена до 1/4 ширины частными домостроениями.
12 7
Это как с пенсионной реформой, когда проще пойти по простому пути и меньше думать. А ведь много лет назад была интересная идея по кольцевой дороге через Попова мими Гиганта и далее вокруг микрорайона
15 8
Мимо Гиганта это как?
Чья это была идея? Если только какого-то неадекватного и нездорового человека….
— Гигант — это режимный объект и мимо него никто и никогда не сможет проложить магистраль!
— вы что, хотите лет вырубить в районе метелицы? Лично бы протестовал против такого глупейшего решения!
8 15
Гигант режимный объект, а дома и коттеджи как грибы выросли в зоне отчуждения…
15 5
Тем кто говорит о необходимости сноса домов на Горького, без которого невозможно открыть сквозной проезд по Горького до Полевой: ВЫ ЛЖЕТЕ!
Посмотрите хоть на карту, хоть на местность:
— от Островского до Радищева асфальт по Горького и все ездят — так ведь?
— от Радищева до Мусорского дома стоят на таком же отдалении, так что ширина Горького вполне сохраняется, а значит вполне проезжая
Так что угомонитесь: открыть проезд сделав дорогу по 1 полосе в каждую сторону — не проблема.
Но при этом план расширения дороги от Островского до Радищева разумеется надо проталкивать: там всего 20 участков изъять необходимо для этого.
Сделать оценку и выплатить компенсацию — не проблема.
Заметьте: это не 200 домов, а всего то 20, и это действительно необходимо для развития города и это понимают все!
22 18
Это все полумеры! Дорога должна идти в 4 полосы как на Горького до Микрорайона! только тогда и только так буду за открытие площади.
А так, все закончится открытием подъезда к мэрии.
15 9
что лучше: полумера или отсутствие действий вообще?
4 13
я хоть и из центра, но за сквозной проезд. Только советую мэрии сразу делать туннель под горького и до микрорайона, для будущего метро по станциям Вокзал, Центр, Храм, Аэропорт, Белокаменный, Микрорайон…
19 2
пробки в Бердске… смешно
5 17
Да проехал бы хоть кто-нибудь по Горького за церковь. Там она сужается сильно из-за домов.Конечно, при строительстве магистрали их можно снести, но какова цена вопроса? И неужели хоть кто-то верит что Бердску дадут на какую-то дорогу (которых в городе и так немало) пару миллиардов?? А если бы и дали — не лучше-ли привести в порядок уже существующие улицы?
11 6
Я ездил и езжу!
Причем и на велике и на машине
А еще хожу там пешком.
Да, Горького там сужается.
И я даже знаю почему! Сказать или сами посмотрите на кадастровую карту и на место своими глазами?
P.S. Это называется самозахват, которые сделали жильцы!
Вернуть границы на место и расстояние между домами за церковью окажется точно таким же как и до церкви!
11 8
А ни чего, что и до церкви тротуары сопутствуют, одна дорога?
4 6
Умник, посмотри фото!
https://yadi.sk/d/gaNW5XZU4sFFdg/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2.jpg
Узнаешь улицу Горького?
А вот граница — красная линия: https://docviewer.yandex.ru/view/32155185/?*=7F67SoSLDuFATfqLJL5mU5FfPRx7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vUWdYZTlNa25HT3ozbGFDSlNBSVJsNVJaNDVIQk1YRTl4U0dJcEs0b3hjdUpneXcxOUdLNENjNW1xczNvRnFNdnEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTov0JPQvtGA0YzQutC%2B0LPQvl8uanBnIiwidGl0bGUiOiLQk9C%2B0YDRjNC60L7Qs9C%2BXy5qcGciLCJ1aWQiOiIzMjE1NTE4NSIsInl1IjoiNzI5Mjk2NTE0OTE0NDQ4MTAiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTM4NjM4ODI0NTg0fQ%3D%3D
Овалом обозначены те самые 5 домов, которые вылезли за границы и сделали самозахват!
Принудить убрать, а если не уберут заборы и свалки, то убрать и выставить им счет по суду!
И на дорогу хватит и на тротуар!
10 6
Да без разницы почему и как — факт есть. Вы хоть представляете стоимость этого мегапроекта? Никто и никогда денег на это не даст. Можно вечно вести дискуссию о необходимости подобного проезда — это ничего не изменит. А можно подумать для чего наши чиновники (понимающие бесперспективность подобной затеи) лоббируют эту идею. Не для того-ли, чтобы получив землю от Мионобороны и не получив денег на дорогу, нарезать новых участков под застройку?
7 13
каждый день езжу с микража в центр и обратно, ну даже в час пик ну на 5 минут дольше ко красной сибири или красноармейской ехать, люди, ау, какие пробки? в бердске в принципе их нет
8 19
попробуйте в 7-30 утра и 18 вечера прокатиться……….
14 7
вот именно в это время и езжу много лет
1 16
Смотря что для тебя «пробка»:
— если как в Москве: простоять без движения 1,5 часа, то конечно нет
— а если ехать в 5 раз дольше обычного: 10 минут от Рогачева до Ленина вместо 2 минут — то сплошь и рядом утром, вечером, и достаточно часто днем
11 5
2 минуты? вы на самолете летаете? 10 минут и ехать без пробок с учетом всех светофоров, и то по прямой- по кр сибири, хоть кто то бы одно фото «ежедневной» пробки выложил, прям интересно посмотреть, где же вы так бедные стоите
1 11
Водитель, помни: тебя ждут дома. Хватит носиться по улицам небольшого провинциального городка и подвергать опасности свою жизнь и жизнь горожан.
4 3
я так понимаю площадь изначально была сделана для этой дороги,просто пока не было необходимости решили ее использовать в других целях. А теперь пришло время или всю жизнь в деревне будем жить? все возмущаются,что не новое — восстание.помню про расширение леннина на БРЗ грудью вставали…..кто стоит на месте тот деградирует, а развитию любимого города надо радоваться. всем не угодишь,поэтому будет так как скажут с выше.
11 11
Лучше стало после вырубки старых елей возле центральной проходной БРЗ? Несете какую-то пургу про деградацию. Хранить прошлое, жить в настоящем, мечтать о будущуем — вот это нормально, а не ваши ура-админстративные лозунги «за расширение улицы Горького», «за бредовые идеи нового состава администрации Бердска». Кстати, такой слабой команды администрации Бердска, как сейчас, никогда не было и надеюсь, не будет. А закрывать площадь Горького — значит заведомо лишать Бердск статуса города. Даже в селе Бердском была площадь! А вы говорите, что широкая улица Горького от вокзала до коттеджных (сельского типа) районов сделает Бердск городом. Глупость какая… Городом делают населённые пункты не только дороги, но и многие другие факторы. Знаете — вспомните их и отстаньте уже от площади Горького. Бердск и бердчане никогда не согласятся сделать площадь Горького паровкой и стоянкой для машин сотрудников администрации и их подхалимов из среды предпринимателей.
9 10
Вот тут бы всех тех, кто высказывает «одобрямс» пересчитать поимённо, а потом, когда «получится как всегда» — т. е. и площадь для людей уничтожат и толку не будет — взять и предъявить им — чтобы квартирки и машинки свои продавали в качестве компенсации в пользу «себя любимых»…
Но нет. Потом, когда всё случится, все деятели заткнутся и сделают вид, что никогда не выступали за открытие площади. Классика.
0 1
Бердяйские простачки. Пять лет передают, и ещё столько же будут передавать. Бахаревы, тужики, шестерненины, захаровы, кимы уйдут, а вы так и будете мечтать. Блажен, кто верует.
0 0