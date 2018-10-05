Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

21 ноября в газете выйдет праздничный выпуск и вы сможете маме подарить уникальный и неожиданный подарок.
Мама Галина и дочь Кристина Важинские
Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим прекрасным мамам! День матери в этом году мы будем отмечать 25 ноября.
А праздничный выпуск с фотомарафоном выйдет 21 ноября. Вы сможете купить газету и подарить маме.
Присылайте селфи со своим любимым человечком
на ящик bkurer@mail.ru c пометкой
«Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию.
Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
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Смотрю мы с дочкой на главном фото,приятно)))
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как-то больше на сестёр похожи. Ну, или просто на подруг
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А кто тут мама?
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Я что то не могу понять, а кто мама?
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Я рада за маму, которой муж может позволить быть женщиной
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Эх мама……
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