КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам
Продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
Продам квартиру на земле
Продам комнату! 8913-766-58-50 Светлана.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В отпуске глава Бердска готовит дачу к зиме

Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста

6 лет колонии просит обвинение для экс-депутата за хищение 20 млн рублей у КБУ Бердска

Семья сгорела на пожаре в квартире многоквартирного дома в Новосибирске

По числу смертей во время селфи второе место занимает Россия

Убытки показывает налоговикам каждая пятая российская компания

«Курьер. Среда. Бердск» внесут в Устав города как официальный источник информирования

Картошку с болезнями и тяжелыми металлами обнаружило на рынках Роскачество

На 33 квартиры в год зарабатывают депутаты Заксобрания Новосибирской области

Вместо полок в плацкартных вагонах появятся капсулы

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


За мертворожденного ребенка возбудил СК уголовное дело против роддома Бердска

Дело врачей: следователи подозревают медиков в неоказании должной помощи 34-летней роженице, которая потеряла младенца.

4.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За мертворожденного ребенка возбудил СК уголовное дело против роддома Бердска

Бердский роддом

В Бердске СК возбудил уголовное дело по факту оказания в больнице услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил вечером 4 октября и. о. старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Новсибирской области Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Бердску СКР по результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по заявлению о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной 34-летней бердчанки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что женщина поступила в родильное отделение Бердской центральной городской больницы на последних сроках беременности 25 сентября. На следующий день у нее начались роды и установлена гибель плода.

В ходе следствия будут назначены особо сложные экспертизы с целью установления правильности оказания медицинской помощи пациентке и причины наступления смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в правоохранительные органы обратился супруг роженицы, посчитав, что врачи виноваты в гибели его нерожденного ребенка.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
День учителя отметили в Бердске За мертворожденного ребенка возбудил СК уголовное дело против роддома Бердска Во время родов у бердчанки умер младенец в роддоме в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика