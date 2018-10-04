За мертворожденного ребенка возбудил СК уголовное дело против роддома Бердска

В Бердске СК возбудил уголовное дело по факту оказания в больнице услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил вечером 4 октября и. о. старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Новсибирской области Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Бердску СКР по результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по заявлению о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной 34-летней бердчанки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что женщина поступила в родильное отделение Бердской центральной городской больницы на последних сроках беременности 25 сентября. На следующий день у нее начались роды и установлена гибель плода.

В ходе следствия будут назначены особо сложные экспертизы с целью установления правильности оказания медицинской помощи пациентке и причины наступления смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в правоохранительные органы обратился супруг роженицы, посчитав, что врачи виноваты в гибели его нерожденного ребенка.