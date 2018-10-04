Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже. Об этом ообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он накренился и упал в воду. Опоры моста не были повреждены во время происшествия, поэтому несущая способность строения не нарушена. Никто из строителей также не пострадал.
«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем», — пояснили в инфоцентре, отметив, что точные причины происшествия еще предстоит выяснить, а все строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.
Видео: kerch_most_ru / VK
Упавший железнодорожный пролет теперь предстоит извлечь с помощью кранов из воды. На его место установят новый пролет.
Несмотря на то что на ликвидацию последствий и установку нового фрагмента моста потребуется 35-40 суток, происшествие не повлияет на сроки реализации проекта в целом, заверили в инфоцентре.
Ввод железнодорожной части Крымского моста в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 года.
В начале сентября плавучий кран, используемый для строительства моста, сорвало с якоря сильным ветром и унесло на опору моста. В результате стрела крана повредила одну из мачт освещения на участке моста между островом Тузла и фарватером. Кроме того, столкновение привело к тому, что погнулись несколько метров барьерного ограждения моста. Ветер, который дул в тот день, достигал 27–28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В инфоцентре «Крымский мост» позднее сообщили РБК, что повреждения элементов обустройства дороги не повлияли на безопасность движения по трассе.
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