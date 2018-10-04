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Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста

Конструкция накренилась во время установки на опоры моста и съехал в воду. Ни опоры, ни строители во время происшествия не пострадали.(ВИДЕО)

4.10.2018 Фото: kerch_most_ru / VK 8 коммент.
 
Упала в воду часть железнодорожного пролета Крымского моста

Пролет упал на мелководье

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже. Об этом ообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Инцидент произошел на мелководье, на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. В тот момент, когда строители с помощью домкратных систем опускали на опоры моста один из железнодорожных пролетов, он накренился и упал в воду. Опоры моста не были повреждены во время происшествия, поэтому несущая способность строения не нарушена. Никто из строителей также не пострадал.

«Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем», — пояснили в инфоцентре, отметив, что точные причины происшествия еще предстоит выяснить, а все строительно-монтажные работы по проекту застрахованы. ​

Видео: kerch_most_ru / VK

Упавший железнодорожный пролет теперь предстоит извлечь с помощью кранов из воды. На его место установят новый пролет.

Несмотря на то ​что на ликвидацию последствий и установку нового фрагмента моста потребуется 35-40 суток, происшествие не повлияет на сроки реализации проекта в целом, заверили в инфоцентре.

Ввод железнодорожной части Крымского моста в эксплуатацию намечен на первый квартал 2019 года.

В начале сентября плавучий кран, используемый для строительства моста, сорвало с якоря сильным ветром и унесло на опору моста. В результате стрела крана повредила одну из мачт освещения на участке моста между островом Тузла и фарватером. Кроме того, столкновение привело к тому, что погнулись несколько метров барьерного ограждения моста. Ветер, который дул в тот день, достигал 27–28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В инфоцентре «Крымский мост» позднее сообщили РБК, что повреждения элементов обустройства дороги не повлияли на безопасность движения по трассе.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Вот-то у бандеровцев и местных поросят наверняка праздник злорадства! :-D ( зизу еще ликует ;) )

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  2. Аноним

    Ничего страшного! Все поставят на место и будет ещё лучше
    Лишняя проверка конструкций , только плюс!

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  3. Новый мэр

    Ещё не построили, а уже рушится

    Thumb up 1 Thumb down 8

  4. Гость

    НВР: Да ну! Наоборот, отгородились от укрошумерских страшных боевых човнов! А может спецом «уронили» на чубатых водолазов… :-D %) *CRAZY* :P

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  5. Аноним

    А до Якутска до сих пор нет железной дороги… Но это такие мелочи…

    Thumb up 2 Thumb down 2

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